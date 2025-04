Det ble skapt 155.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i mars, ifølge Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport onsdag.

Dette var flere enn ventet. Konsensus pekte mot en sysselsettingsvekst på 105.000, ifølge Trading Economics.

Samtidig er februar-tallet oppjustert fra 77.000 til 84.000.

– Bra tall for økonomien

I industrien var jobbveksten større enn snittet for andre måned på rad, ifølge ADP. Innen bygg og anlegg var det en oppbremsing, mens naturressurser, handel, transport og kraftindustrien opplevde en nedgang.

– Til tross for politisk usikkerhet og nedslåtte forbrukere, er bunnlinjen denne: Hovedtallet for mars var et bra tall for økonomien og arbeidsgivere av alle størrelser, om ikke nødvendigvis alle sektorer, sier Nela Richardson, sjeføkonom i ADP, i en kommentar til tallene.

Nylig viste ferske forbrukertillitstall fra USA et langt lavere nivå enn det som vanligvis signaliserer resesjon.

Lønnsveksten avtok til 4,6 prosent i mars, fra 4,7 prosent måneden før. For folk som byttet jobb, var lønnsveksten på 6,5 prosent, ned fra 6,7 prosent i februar, ifølge ADP.

«Månedens viktigste»

Fredag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for mars, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

Forventningen i forkant er en jobbvekst på 140.000, ned fra 151.000 i februar. Arbeidsledighetsraten ventes å være uendret på 4,1 prosent, ifølge Trading Economics.