Donald Trump varsler 20 prosent toll mot EU

Onsdag kveld klokken 22 norsk tid gikk Donald Trump på scenen utenfor Det hvite hus hvor han i kveld holder pressekonferanse for hele verden om de nye tariffsatsene for USA sine handelspartnere.

– Dette er ikke en fullstendig gjengjeldelse, det er en snill gjengjeldelse, hevdet Trump.



Han kaller ordningen gjensidig toll, og prinsippet er angivelig å gjengjelde andre lands toll og avgifter. Samtidig ønsker han alle land og bedrifter velkommen til å etablere fabrikker i USA for å slippe toll.

– Dette vil bli husket som dagen da vi gjorde Amerika rikt igjen, åpnet presidenten med.

Gullalderen for Amerika

Presidenten viser frem en stor oversikt over alle landene USA skal kontre med nye tollsatser. Trump presenterte høye avgifter på dusinvis av land og en generell tollsats på 10 prosent.

Fra oversikten annonserte Trump at han innfører 20 prosent toll på all import fra EU. Han går hardt ut mot EU og kaller blant annet handelspartneren for «patetisk».

Trump har på forhånd annonsert 25 prosent toll på stoll og aluminium, hvor han nå utvider tollen å gjelde for boksøl, tømmer, famasiprodukter og halvledere. Ifølge Bloomberg News har EU forberedt krisepakker som skal skjerme de delene av økonomien som blir rammet hardest av Trumps toll.

– Jobber og fabrikker vil vende tilbake til USA. Dette vil virkelig bli gullalderen for Amerika, sier Trump.



I tillegg innfører USA toll på 34 prosent på all import fra Kina.

For Japan blir tollen på 24 prosent, mens India får 26 prosent. Storbritannia slipper unna med 10 prosent - mens Russland ikke står på listen.

Les også Kronen styrker seg markant Kronen styrket seg markant mot dollaren etter at Trump inntok scenen for å presentere de nye tollsatsene.

Børsene raser etter Trumps toll-sjokk New York-børsene faller kraftig i etterhandelen etter Trumps tollplan hvor teknologi-aksjene får juling.

Trump bekrefter 15 prosent toll mot Norge Trump bekrefter 15 prosent toll mot Norge.

Straffer «databrikkenes-land»

Trump jobber seg videre i oversikten og annonserer at USA innfører 32 prosent toll på varer fra Taiwan, som er verdens ledende produsent av databrikker.

Taiwanske TSMC er verdens største databrikkeprodusent og underleverandør til blant annet Apple og Nvidia.

Teknologiaksjene blør på New York-børsen som følge av de nye tariff avtalene, som trer i kraft om bare noen dager.

Blant tek-tungvekterne er Apple-aksjen ned over 6 prosent, mens Nvidia og Meta faller henholdvis over 3 og 4 prosent. Tesla-aksjen får også juling og faller over 5 prosent i etterhandelen.