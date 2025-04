Trump bekrefter 15 prosent toll mot Norge. 

– Gjensidige tollsatser over hele verden. Det betyr: De gjør det mot oss, vi gjør det mot dem. Det blir ikke enklere enn det, var ordlyden til president Donald Trump i det han introduserte de nye tollpakkene.

Fullverdig gjendisdige endte de likevel ikke. Trump presenterte en diskontert gjensidig toll-sats med en global «baseline» på 10 prosent. Norge ammen med en rekke andre land ble ilagt «hevn-tollen», i Norges tilfelle endte tollen på 15 prosent ettersom at Trump mener at Norge har en toll på 30 prosent på amerikanske produkter.

– Dette er alvorlig for verdens økonomi og det er kritisk for Norge, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) til NRK.

Det Hvite Hus opplyser om at de nye tollsatsene trer i kraft 5. og 9. april.

– I dag går rundt 8 prosent av norsk fastlandseksport til USA. Det gjer USA til vår tredje største eksportmarknad. Samtidig går over 80 prosent av eksporten vår til Europa, forteller finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til NRK.

Må betale

– Endelig skal land betale for å få tilgang til markedene våre. Jeg gikk til valg på dette. Nå er løftet holdt, sier Trump i sammenheng med at han legger frem tollsatser til en rekke land.

– Tariffene vil ikke være like harde som de er mot oss, men det ville vært ille for mange land, fortsetter han.

– Toll-tull

Til finansavisen sier Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets at de nye satsene er basert på elendige analyser som kan ha store konsekvenser for den globale økonomien.

I forkant av den varslede toll-annonseringen onsdag kveld, norsk tid, var svakhetstegnene i amerikansk økonomi tydelige.

Atlanta Feds nåtidsindikator, GDPNow, har falt markant siden slutten av februar. Frem til da indikerte løpende nøkkeltall at USA hadde en BNP-vekst på over 2 prosent. Så sent som ved inngangen til februar var nøkkeltallene så sterke at GDPNow viste 3,9 prosent vekst. Nå viser indikatoren minus 3,7 prosent.