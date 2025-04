– Vil merkes, men mindre enn pandemien

– Dette var mer finmasket enn ventet, ved at det var ulike satser for forskjellige land, mener sjeføkonom Øystein Dørum i NHO om Donald Trumps varslede tollsatser.

Her ilegges Norge en toll på 15 prosent, mens EU får 20 prosent og Sveits 31 prosent.

– Og så har de estimert toll-ekvivalenter, ved å legge sammen ren toll, merverdiavgift og mye mer, konstaterer han om den behandlingen Trump mener amerikanske eksport får i andre land.

– Men selv med en slik beregning kunne man ventet at Norge ikke var på listen over land som får mer enn 10 prosent toll, som er den nye minstesatsen, mener Dørum.

Rammes av landbruket

– Når man regner på denne måten, og inkluderer blant annet merverdiavgift, er du overrasket over at USA kom til at Norge straffer import fra USA med 30 prosent?

– Jeg leste det amerikanske dokumentet om dette, som også nevner importforbud mot genmodifisert mat og hormonbehandlet kjøtt. For Norge handler det først og fremst og landbruket. I prinsippet skal USA også regne inn landbruksstøtten og når vi har så høy moms som i Norge, så blir tallet fort høyt, konstaterer han.

– Får vi økte problemer overfor EU når vi får ulike tollsatser til USA?

– I utgangspunktet ikke. Hvis EU nøyer seg med gjengjeldelsestoll, rammes jo ikke vi. Hvis EU også innfører beskyttelsestoll, hvis overskuddet av varer flommer over Europa, kan det bli verre.

Dørum viser til at EU virker opptatt av å følge reglene, og til at det er motstand mot å ta for hardt i, ettersom det indirekte kan ramme europeiske bedrifter.

Pandemien var verre

– Hvor store økonomiske ringvirkninger får det når alle land ilegges mellom 10 og 45 prosent toll?

– Beregninger fra Peterson Institute, IMF og OECD tyder på små utslag. Men hvis vi får gjensidig toll på 20-25 prosent over hele verden, blir utslagene større, sier Dørum.

– Jeg tror vi snakker om merkbare, men ikke dramatiske utslag av dette. Konsekvensene vil være langt mindre enn under pandemien, for eksempel. Men over tid vil det ha kostnader i form av redusert handel, mindre effektive bedrifter og lokaliseringer bestemt ut fra tollsatsene.

– Du treffer næringsminister Cecilie Myrseth torsdag morgen. Hva blir budskapet?

– At dette vil treffe oss, men at det også er et forhandlingsutspill, hvor det er viktig at vi trekker sammen med andre land, og særlig EU.