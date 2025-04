Heller ikke Norge ble skjermet for Donald Trumps toll-sjokk onsdag kveld. USAs president mener Norge har toll på amerikanske varer på 30 prosent. Som en gjengjeldelse innfører han nå 15 prosent toll på alle varer herfra.

– Det mest alvorlige tilbakeslaget for en åpen verdenshandel siden mellomkrigstiden, sier finansminister Jens Stoltenberg når han møter pressen torsdag morgen.

– Trump mener Norge belaster USA med en toll på 30 prosent. Har du kjennskap til det tallet?

– Nei. Norge er et land som nær sagt ikke har noen toll, sier han, og fortsetter:

– Vi har noe toll på landbruksvarer, det har vært der i mange år. Også andre land har høy toll på landbruksvarer. På andre varer, industrivarer, har vi null eller lite toll. Vi har ikke noen effektiv tollsats på 30 prosent.

På spørsmål om tollsatsen mot Norge på 15 prosent var lavere eller høyere enn ventet, er Stoltenberg tydelig på at situasjonen er uklar.

– Det var vel i en størrelsesorden som det var spekulert i, men det var stor usikkerhet i går kveld, og det er fortsatt usikkerhet rundt den nøyaktige utformingen av tiltakene.

«Alt» handler om EU

Han mener internasjonalt samarbeid er avgjørende i tiden som kommer.

– Store økonomier, som for eksempel EU, har et pressmiddel ved å kunne true med mottiltak. Så nå tror jeg vi først skal se hva EU gjør, og det er åpnet for mulighet om forhandlinger. Jeg tror de største økonomiene kommer til å forhandle først, sier han, og fortsetter:

– Norge er det 48. største landet på listen over landene som handler med USA. Vi er ikke nødvendigvis de som kommer til å forhandle først. Alt dette handler om viktigheten av koordinere seg med EU.

– EU har allerede varslet mottiltak. Hvor trygg føler du deg som finansminister på at Norge kan få en særbehandling i svaret fra EU? vil NRK vite.

– Vi har en god dialog med EU. Vi har vært i kontakt på ulike nivået nærmest daglig i de siste ukene og månedene. Statsminister Støre, som kjenner EU og ledelsen svært godt helt tilbake til han forhandlet EØS-avtale på 90-tallet, reiser ned på mandag med en større delegasjon, sier han, og legger til:

– Jeg skal selv på EUs finansministermøte neste uke, og møte alle EUs finansministere. Dette blir et hovedtema der.

Vil ikke svare med toll

Han avviser at det er aktuelt for Norge å svare med samme mynt, og ilegge toll på amerikanske varer.

– Norge er en svært liten økonomi i forhold til den amerikanske. Effekten av ensidig norske mottiltak vil være veldig liten, og dessuten bidra til økte priser og kostnader.

Trumps retorikk kjenner han seg ikke igjen i.

– Vi tror på frihandel, og vi tror ikke at det er noen frigjøringsdag å begrense frihandel. Frihandel skaper verdier.

Finansministeren har med andre ord nok å stri med når han går fra pressen.

– Hva er det første du skal gjøre når du kommer på kontoret? spør VG.

– Jobbe.