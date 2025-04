– Toll sender EU på randen av resesjon

Europa-analytikerne i Citibank er ikke i tvil om konsekvensene av de økte tollsatsene fra USA.

– Inflatorisk? Tvert imot, skriver Giada Giani og hennes kolleger i vurderingen av hva dette betyr for EU og øvrige Europa.

– Et mer negativt etterspørselssjokk og trolig større overtilbud gjør oss enda mer overbevist om at tollen betyr et netto disinflatorisk sjokk for Europa, selv om EU svarer med toll, mener Citi.

Citi venter at EU kanskje ikke nøyer seg med gjengjeldelsestoll, men også med øvrige handelshindringer.

Veksten ned 1 prosentpoeng

Basert på 20 prosent toll fra USA anslår Citi at veksten dempes med 0,8-1,0 prosentpoeng. Før toll anslo Citi veksten i eurosonen til 1 prosent i år.

– De negative sjokkene kan sende eurosonen til randen av en resesjon i andre halvår i år, er konklusjonen.

Dette får åpenbare konsekvenser for rentesettingen i ESB. Citi tror ESB må senke sine kortsiktige vekstprognoser og trolig også inflasjonsprognosen.

– Selv med utsiktene til økt finanspolitisk satsing i Tyskland og EU de kommende årene, vil en data-avhengig sentralbank finne mange grunner til å fortsette å senke rentene.

Velger seg april

Dette betyr trolig at ESB likevel ikke holder renten uendret i april, slik markedet har trodd.

– Det virker inkonsistent med summen av negative nyheter i form av strammere finansielle vilkår, usikkerheten, tollsjokket og en sterkere euro og lavere gasspriser.

Rentemarkedet er enig, og har økt sannsynligheten for et rentekutt 16. april fra 50 til nær 90 prosent. Enn så lenge har rentemarkedet ikke priset inn et tidligere Norges Bank-kutt enn før «Liberation Day».

Utslagene varierer voldsomt mellom enkeltland i EU. Irland har den klart største USA-eksporten, rundt 30 prosent av total eksport. EU-snittet ligger på rundt 17 prosent, mens Spania, Hellas, Storbritannia og Nederland er mindre USA-avhengige enn dette.