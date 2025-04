Det skriver USA-ekspert Jan Arild Snoen på sin blogg på Substack.

Onsdag var alle i stuss over hvor president Donald Trump hadde fått tallene fra.

«Nå viser det seg at dette ikke har noe med tollsatser eller andre handelshindringer å gjøre. Trump-gjengen har rett og slett forsøkt å beregne hvilken tollsats som skal til for å få handelen med hvert enkelt land til å balansere», skriver Snoen, som er styremedlem i Civita, forfatter og frittstående samfunnsdebattant.

Han har i en årrekke vært brukt av norske medier til å forklare og kommentere amerikansk politikk.

Snoen mener handelsbalanse med hvert enkelt land er fullstendig absurd som et mål i seg selv: Ingen økonom med respekt for seg selv, etter mer enn to hundre år med utvikling i samfunnsøkonomisk forskning, tror på det.

For det andre er premisset at alle bilaterale handelsunderskudd skyldes handelspolitikken, hevder han.

«Det er mer økonomisk analfabetisme. Europa kjøper ikke masse gass fra Norge fordi vi fører en urettferdig handelspolitikk», skriver Snoen.

Han peker på at beregningen av amerikansk toll ikke er resultat av en avansert modell.

«Den kunne vært laget av en barneskoleelev, og er muligens DEN det også. De smarte folkene har tatt et lands handelsoverskudd med USA, delt det på importen til USA og fått en prosentsats som de hevder er tollen», skriver Snoen.

Snoen påpeker at Trump-administrasjonen også har lagt toll på øyer uten folk. I Det indiske hav har den britisk-amerikansk militærbasen Diego Garcia fått 10 prosent toll.

«Trump-administrasjonens kunnskapsløshet og økonomiske analfabetisme ville være latterlig, dersom den ikke hadde så alvorlig konsekvenser, for USA og for verdensøkonomien», skriver han.