JPMorgan-tradere etter toll: – Foretrekker Skandinavia

Makrotrading-desken til JPMorgan noterer at tollregimet fra USA «nærmer seg et verst tenkelig scenario med økt risiko for global resesjon».

Banken anslår at den effektive tollsatsen er omtrent 24 prosent, mens det verst tenkelige scenarioet som har sirkulert på Wall Street, var 20 prosent. For øvrig opplyser Goldman at den effektive tollsatsen er 18,3 prosent, Citi melder 25–30 prosent, UBS ligger på 24 prosent – det samme som JPMorgan.

Sjeføkonomen i USA-divisjonen, Michael Feroli, anslår at tollkunngjøringene vil bidra med 1–1,5 prosentpoeng vekst i PCE-inflasjonen, hvor mesteparten vil materialisere seg i andre og tredje kvartal. Han meldte også at tollsatsene kan være nok til å skyve den amerikanske økonomien inn i en resesjon.

Makrotraderne forblir taktisk bearish, da hovedscenarioet er at handelskrigen pågår gjennom mesteparten av andre halvår 2025, og dermed kan nøytralisere andre mulige positive drivere, som inntjeningssesongen og makrodata.

Finnes det en put?

«Vi forventet et miljø med høy volatilitet og økt risiko i nyhetsbildet, ettersom markedet prøver å finne ut om, eller hvor, det finnes en Trump-put», heter det i Intell Morning Briefingen.

Desken liker parvise trades som long defensive aksjer kombinert med short sykliske, long investment grade-kreditt mot short amerikanske aksjer, og long statsobligasjoner kombinert med short amerikanske aksjer.

Blant regionene som desken liker, trekkes Skandinavia frem.

«På landsnivå: Vurder Brasil, Skandinavia og generelt oljeproduserende land – gitt deres relativt lave tollsatser på energi», slås det fast.