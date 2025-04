I mars lå KPIF-inflasjonen på 2,3 prosent, melder Statistiska centralbyrån fredag. Det var en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra februar og lavere enn hva analytikere hadde ventet.

– I den usikre verdenen vi er i, så var dette en nyhet som var utrolig etterlengtet og uventet, sier Mattias Persson, sjeføkonom i Swedbank, til nyhetsbyrået TT.

Tallene er imidlertid foreløpige og inneholder derfor ikke detaljer om for eksempel matprisene. De kommer først neste uke. Men prisundersøkelser gjort av Matpriskollen tyder på at den høye prisstigning på matpriser i januar og februar, har stanset opp.

Økonomer regner med at Donald Trumps tollregime kommer til å ha liten effekt på inflasjonen i Sverige. Men samtidig vil en forventet nedgang i verdensøkonomien også påvirke Sverige i form av svakere økonomisk vekst.

At prisene går nedover, øker muligheten for at Riksbanken på sikt kutter renten ytterligere. Den ligger nå på 2,25 prosent, langt lavere enn Norges 4,5 prosent.

I Sverige har de fleste økonomer fram til nå forventet at den vil ligge uendret fram til begynnelsen av 2028.