«Hvor høy toll er det på oransje spraytan? Bare lurer».

Amerikanske medier er normalt splittet i pro og contra Donald Trump. Fox News er pr. vedtak Trump-vennlig, mens CNN er like klart anti-Trump.

Noen sentrale mediebedrifter, som Wall Street Journal, valgte å ikke støtte noen av kandidatene før valget i fjor høst.

Men uansett hvilken leir mediene hører til, er det bortimot umulig å finne støtte til Trumps tollplan, lansert på «frigjøringsdagen» onsdag.

CNN-slakt

Dekningen hos CNN er som forventet gjennomført kritisk. «Trumps selvpåførte tollkrise utløser globale sjokk», skriver CNN i en kommentar fredag morgen. Onsdagens lansering av nye tollsatser «utløser forvirring, kaos og spørsmål om kompetanse», skriver CNN videre, og bringer kritiske artikler om metodene Trump-administrasjonen brukte for å fastsette de enkelte tollsatsene.

«Jeg føler meg som en idiot», innrømmer CNBCs økonomikommentator Jim Cramer overfor CNN etter tidligere å ha vært positiv til Trumps tollplaner.

WSJ-slakt

De første ukene etter valget, hadde Wall Street Journal (WSJ) flere ledere og kommentarer hvor det var positive forventninger til Trumps skattelettelser og dereguleringer. Også i kommentarfeltene støttet mange deler av Trumps antatte økonomiske politikk.

Nå er det ingen støtte igjen, hverken fra WSJ selv eller fra kommentarene fra leserne.

Fredagens leder, «Trump and His “Little Disturbance” from Tariffs», er et ramsalt angrep. Lederen slår fast at effektiv tollsats inn i USA nå er høyere enn under Smoot-Hawley, den voldsomme økningen i 1930, som utløste en ødeleggende handelskrig og forlenget depresjonen. WSJ viser til de voldsomme fallene i markedene torsdag, der Nasdaq var ned 6 prosent og langrentene falt under 4 prosent.