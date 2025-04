USAs president Donald Trump har sjokkert en hel verden med sine aggressive tollplaner. I finansmarkedene øker frykten for veksten i verdensøkonomien kraftig, og JP Morgan har reagert med å høyne sannsynligheten for en global resesjon i løpet av året til hele 60 prosent.

I Citi er vurderingen at de høye tollsatsene vil vedvare i minst noen måneder – og øke inflasjonen betydelig. Analytikerne mener Federal Reserve vil måtte innta en mer forsiktig (dovish) holdning, og at den avgjørende faktoren blir et svakere arbeidsmarked.

4 prosent kjerneinflasjon?

«Til syvende og sist forventer vi at sentralbanksjefen vil lene seg i retning av sitt mandat om sysselsetting og levere 125 basispunkter med rentekutt i år», heter det i en analyse gjengitt av Investing.com.

Citi tviler på at USAs handelspartnere får forhandlet ned tollsatsene med det første, og mener noen måneder med dagens regime vil være nok tid til å løfte kjerneinflasjonen til nærmere 4 prosent før utgangen av 2025.

I februar kom kjerneinflasjonen inn på 3,1 prosent på årsbasis.

– Rom til å kutte aggressivt

Tilbake i januar, bare noen dager før Donald Trump overtok presidentstolen, hevdet Citis globale sjeføkonom Nathan Sheets i et Finansavisen-intervju at Fed har «rom til å kutte aggressivt, om nødvendig.»

Sheets mente også at det vil «ta årevis» før arbeidsmarkedet blir stramt. Trumps innvandringspolitikk vil bremse tilstrømningen av arbeidskraft, men sjeføkonomen påpekte samtidig at det har kommet omtrent dobbelt så mange over grensene som vanlig de siste årene.

– Jeg tror USA går inn for en myk landing. Veksten har vært klart over 2 prosent de siste kvartalene, og inflasjonen er på vei ned mot 2 prosent. Det åpner døren for at Fed kan senke renten kanskje et par ganger senere i år, sa Sheets da.

I en oppdatering tidlig i mars skrev Citis sjeføkonom for USA, Andrew Hollenhorst, at Trump-tollen kan utløse raskere rentekutt fordi bråbremsen fra bilindustrien alene kan senke veksten med 1 prosentpoeng.