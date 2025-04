Fredag annonserte Kina at det vil innføre 34 prosent toll på amerikanske varer. Det melder Bloomberg News, med henvisning til det statlige kinesiske medieorganet Xinhua News Agency.

– Om ikke eskalering så er det et tydelig svar. Kina har vært rolige de to første rundene. Dette er et tydelig svar om at de ikke synes noe om den siste opptrappingen, sier Storebrand-forvalter Olav Chen.

Utviklingen skjer etter at USAs president Donald Trump annonserte toll mot en rekke land onsdag. Kina var blant landene som fikk en tollsats på 34 prosent. Det kommer på toppen av allerede innført toll på 20 prosent, slik at totalen nå står på 54 prosent.

TYDELIG SVAR: Storebrand-forvalter Olav Chen mener Kina kommer med et tydelig svar til Trump. Foto: Iván Kverme

– Det er veldig riktig og rasjonelt å gi gjengjeldelsestoll. Om noen sier de vil knuse rutene og brenne ned huset ditt, så kommer du med mottrusler. Det gjør Kina nå. Det gjelder å finne mest mulig ting som rammer USA. Det ville vært irrasjonelt å ikke komme med trusler tilbake, sier Nordea-forvalter Robert Næss.

Vil ta tid

Næss understreker likevel at markedet ikke priser inn effektene fra Trumps tollsatser til det fulle.

– Markedet tror ikke på at alt dette skjer. Innfører man alt dette, så er det over og ut for mange internasjonale selskaper og det blir resesjon i mange land. Så markedet priser ikke inn at alt dette blir innført, men det er plagsomt nok dersom det varer en stund. Så lenge retorikken blir tøffere og tøffere, så faller det. Men med en gang Trump er åpen for forhandlinger, så kommer det tilbake.

Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets har sin vurdering av børsfallet.