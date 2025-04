«Månedens viktigste tall»: Langt sterkere enn ventet

Fredag la U.S. Bureau of Labor Statistics frem arbeidsmarkedsrapporten for veksten i antallet jobber utenfor landbrukssektoren i USA, nonfarm payrolls.

Tallene omtales typisk som «månedens viktigste tall» – selv tallene denne måneden i all hovedsak blir overskygget av Donald Trumps toll-tall.

I mars ble det skapt 228.000 nye stillinger utenfor landbruket i USA. Ifølge Trading Economics har analytikerne på forhånd estimert en jobbvekst på 135.000, ned fra 151.000 i februar. Arbeidsledighetsraten var ventet å være uendret på 4,1 prosent.

Blandet inntrykk

– Dette var litt blandet drops ved første inntrykk, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

– Jobbveksten slik den er registrert er klart høyere enn ventet, men veksten i de tidligere månedene er revidert ned, påpeker han.

MAKROEKSPERT: Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Foto: Iván Kverme

Samtidig ble det lagt frem tall for den amerikanske arbeidsledigheten, som endte på 4,2 prosent i mars. Raten var ventet å være uendret på 4,1 prosent.

– Det er litt overraskende at arbeidsledigheten tok seg opp med en tiendedel, men samtidig hadde mange analytikere ventet litt økning. Yrkesdeltagelsen kan forklare litt av kneppet opp.

– Med tanke på alt som skjer i markedene nå, hvor viktige er egentlig «månedens viktigste tall»?

– Det er litt blandet nå, for som sagt er det litt utdaterte tall, spesielt med alt som skjer rundt Donald Trumps tollpolitikk denne uken.

– Jeg kan ikke se noen store reaksjoner på rentemarkedet, for det er så mye annet som skjer. Det er mye usikkerhet knyttet til USAs toll og eventuelle mottiltak. Samtidig har renteforventningene falt over hele linjen i USA, som gir uttrykk for uro rundt den økonomiske veksten, sier Hov.

Nøytralt for Norge

– Jobbveksten ble mye høyere enn ventet i mars, som betyr at amerikanske bedrifter og næringsliv etterspør folk som bare det . Det er ikke lett å vite hva de tenker akkurat nå etter siste begivenheter og på vei inn i en tollkrig, men siste tall viser altså bra driv i amerikanske bedrifter, kommenterer sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge.

– Arbeidsledigheten er litt opp, som betyr at det er litt mer ledige ressurser. Dette er bra i forhold til inflasjonspresset.

Han mener utfallet kommer i skyggen av handelskrigen, når det kommer til Norge.

Dette er nokså nøytralt for renteutsiktene i Norge, og det er heller handelskrigen som kan påvirke renteutsiktene i USA og Norge.