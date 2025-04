– Det gjør at Norge bruker mer nå på forsvaret enn vi har gjort på mange, mange tiår. Det gjør også at vi nå ligger ganske høyt i Nato-sammenheng, sa finansminister Jens Stoltenberg på en pressekonferanse fredag.

Forsvarsministeren kunngjorde fredag at regjeringen foreslår å bruke ytterligere 17 milliarder kroner til ulike oppgraderingen og utvidelser av norsk forsvar – blant annet i nordområdene.

Med de siste økningene har Norge dermed for lengst passert det mye omtalte 2-prosentmålet innen Nato-samarbeidet. 3,3 prosent er basert på foreløpige anslag av brutto nasjonalprodukt (BNP), understreket Stoltenberg.

– Det er samtidig et stort tema i Nato om utgftsmålet skal økes over 2 prosent. Jeg er verken generalsekretær i Nato eller forsvarsminister, så jeg overlater til dem å bestemme nøyaktig hvilket tall man skal ende på, men det må i hvert fall være høyere enn 2 prosent, sa Stoltenberg.

Den nåværende generalsekretæren har antydet at Nato-landene må bruke over 3 prosent på forsvarsformål. Danmarks statsminister mener 5 er et passende mål.

– Vi er over 3 prosent, så vi er i hvert fall på vei, sa Stoltenberg.