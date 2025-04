Fredag ettermiddag talte Fed-sjef Jerome Powell om de økonomiske utsiktene i USA. Han tror Trumps toller trolig vil øke inflasjonen i kombinasjon med å dempe økonomisk vekst i USA.

– Høyere toller vil trolig øke inflasjonen i tiden fremover, sa Powell.

Kinas respons på USAs tiltak har vært hard: 34 prosent toll på alle amerikanske varer, eksportrestriksjoner på kritiske mineraler og begrensninger på import av amerikansk kylling. Dette kan være ett av flere grep som på sikt skaper vedvarende prispress, mener Fed.

– Det er for tidlig å bestemme seg for hvordan Feds rentebane skal se ut fremover, sa han.

Samtidig viser nye jobbtall at 228.000 stillinger ble skapt i mars, men arbeidsledigheten steg til 4,2 prosent. Powell og hans kolleger ser nå en økonomi i ubalanse, hvor prisvekst og lavere forbruk kan trekke i hver sin retning.

– Det er betydelig usikkerhet rundt handel, som kan ramme både husholdninger og bedrifters investeringer, ifølge Fed-visesjef Philip Jefferson.

Trump-toller skaper usikkerhet

Makroøkonom i Handelsbanken, Karine Alsvik peker på at Fed-sjefen møter økt usikkerhet i forbindelse med Trumps toller.

– For Fed er det en avveining mellom inflasjon og svakere vekstutsikter. De siste dagene har tollsatser skapt betydelig usikkerhet og ført til at rentemarkedet priser inn inntil 5 rentekutt fra den amerikanske sentralbanken i år, sier hun.

ØKT USIKKERHET: Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets peker på at Trump-toll skaper hodebry for Fed. FOTO: Are Haram

– Fed har riktignok guidet på kun to kutt. Powell påpeker i dag at de økonomiske effektene trolig er større enn forventet og at sentralbanken må sørge for at det ikke blir et voksende og varig inflasjonsproblem, sier Alsvik

– Talen hans i dag kommer kort tid etter en arbeidsmarkedsrapport som viste større sysselsettingsvekst enn ventet. Samtidig druknet rapporten litt i markedsreaksjoner etter tollsatser og handelskrig, sier hun.

Trump uenig

President Donald Trump var i forkant av talen ute å prøvde å påvirke Fed-sjefen.

«Dette ville vært et perfekt tidspunkt for Fed-sjef Jerome Powell til å sette ned renten. Han er alltid «for sen», men nå kunne han endret sitt image – og raskt. Energiprisene har falt, rentene er på vei ned, inflasjonen er lavere, til og med prisen på egg har stupt med 69 prosent, og jobbveksten er sterk – alt dette har skjedd på bare to måneder. En stor seier for USA. Kutt rentene, Jerome, og slutt å spille politikk», skrev Trump på Truth Social.

VIL HA KUTT: President Donald Trump vil at Fed-sjefen skal kutte renten. FOTO: Bloomberg

Uavhengig

Powell gjentok viktigheten av sentralbankens uavhengighet en rekke ganger under talen torsdag. Han sier at de ikke vil bli påvirket av presidentens meninger. I tillegg gjentok han sitt ønske om å sitte sin periode som Fed-sjef helt ut.

– Vi prøver å holde oss så langt vekke fra politisk spørsmål som mulig, sa Powell.