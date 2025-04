Alle tre kontinenter får anstrengte statsfinanser. Kina ved satsinger som ikke kaster noe av seg, og et Europa hvor regjeringene holder hjulene i gang i sin aldrende næringsstruktur. I USA lindres smerten ved bortfallet av tradisjonell næringsvirksomhet med trygder og sterk økning i sosiale utgifter.

Tabellen viser budsjettbalansen til utvalgte land, pluss Norge.

Offentlige budsjettunderskudd i prosent av BNP

Kina Frankrike Tyskland Italia Norge Storbritannia USA 2006 −1 −3 −2 −4 18 −3 −2 2007 0 −3 0 −1 17 −3 −3 2008 0 −4 0 −3 19 −5 −7 2009 −2 −7 −3 −5 10 −10 −13 2010 0 −7 −4 −4 11 −9 −11 2011 0 −5 −1 −4 13 −7 −10 2012 0 −5 0 −3 14 −7 −8 2013 −1 −5 0 −3 11 −5 −5 2014 −1 −5 1 −3 9 −6 −4 2015 −3 −4 1 −2 6 −5 −4 2016 −3 −4 1 −2 4 −3 −4 2017 −3 −3 1 −3 5 −3 −5 2018 −4 −2 2 −2 8 −2 −5 2019 −6 −2 1 −1 7 −2 −6 2020 −10 −9 −4 −9 −3 −13 −14 2021 −6 −7 −3 −9 10 −8 −11 2022 −8 −5 −2 −8 25 −5 −4 2023 −7 −5 −3 −7 16 −6 −7 2024 −7 −6 −2 −4 12 −4 −8 2025 −8 −6 −2 −4 11 −4 −7 2026 −8 −6 −1 −4 10 −4 −7 Kilde: IMF, October 2024

For det er nettopp i de finansielle balansene man kan snakke om «Norwegian Exceptionalism». Denne har ikke kommet uten kostnad. Av figuren ser en at husholdningene har lidd seg gjennom magre år med fallende boliginvesteringer og svakt privat forbruk. Veksten i summen av disse to størrelser har sjeldent vært så svak som i årene 2022-2023, med knapt nok vekst siden 2017.

Ramadan for folket

I denne selvvalgte hestekuren, kall det regjeringens «Ramadan for vanlige folk», ligger muligheter for sterke fremtidige vekstrater i både boliginvesteringer og konsum etter hvert som forholdene her hjemme normaliseres. En ny Id bør være i vente for mannen i gata.

Selv om ingen pandemi, Ukraina-krig eller fare for global nedgangskonjunktur som følge av Donald Trumps aksjoner får Arbeiderpartiet til å droppe satsinger på en trang skipstunnel, ulønnsomme batterifabrikker, eller vindmøller så langt til havs at de neppe er brukelige til noe, så er det i hvert fall håp om at sløsingen her kan stabiliseres på dagens nivå. Det må være lov å håpe.

Oppgangen vi skulle få i privat konsum og boliginvesteringer blir imidlertid særnorsk.

For det er jo ingen løsninger i sikte for flokene i verdenshandelen. USAs tariffkrig kommer neppe gi til å gi de store utslagene i eksport og import fra Europa eller Kina. Eksportører her må bare dumpe varene de hadde tenkt å selge i andre markeder, eller ta tap ved å senke prisene de tar for produktene sine i USA. Varer som også vil dumpes i Norge med kraftig fall i importprisene som resultat.

Globale vinnere

Norske husholdninger later derfor i år til å bli vinnere globalt. Helt unike sådanne. Solid reell lønnsvekst, sterk boligprisoppgang, nedgang i boliglånsrenter og et robust arbeidsmarked borger for at norsk økonomi vil skinne i internasjonal sammenheng mot slutten av året.

Også denne gangen later vi til å få en usedvanlig sterk kronekurs.

En kan si at der resten av verden går fra høy- til lavkonjunktur er vi på motsatt vei. Alle nordmenn skal være med denne gangen. Med unntak av Haaland, da. Han får vente på sin tur til han kan sparke ball igjen.