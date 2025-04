Få steder å gjemme seg

Selskaper som leverer tjenester i et nasjonalt marked, og som dermed ikke er avhengig av internasjonal handel i særlig grad, bør imidlertid kunne klare seg relativt bra.

Her hjemme er det flere som har trukket frem treningskjeden SATS, med sine stadige stappfulle sentre, som nettopp et slik selskap. Enkelte stusser nok over at folk er ville til å betale flere hundre kroner i måneden for å trene innendørs, men lite tyder på at økonomisk usikkerhet påvirker jakten på sommerkroppen og god helse. SATS-aksjen er opp 25 prosent hittil i år og nesten 80 prosent de seneste 12 månedene, og på aksjonærlisten er profilerte bjellesauinvestorer godt representert.

I USA kan man vurdere å se mot en gammel og utskjelt nisje. Bruktbilmarkedet er nemlig ventet å vokse med ni prosent i året ut 2032, ifølge Global Market Insights.

Forklaringen er enkel nok: de nye tollsatsene på bilimport vil føre til at prisen på en gjennomsnittlig ny bil vil øke med 5.000-10.000 dollar fra dagens 48.000 dollar, ifølge Cox Automotive's Kelley Blue Book.

Samtidig er amerikanske biler i snitt 13 år gamle, ifølge Bureau of Transportation, noe som gjør at mange snart må byttes ut. Med usikre økonomiske tider på trappene, vil trolig bruktbil bli et mer aktuelt alternativ for mange amerikanske forbrukere.

I et land der veinettet er fantastisk, mens flere steder knapt har offentlige transporttilbud, er bil nærmest som et nødvendighetsgode å regne. I tillegg til å være et symbol på den erke-amerikanske friheten.

Modernisering av utskjelt bransje

Det amerikanske markedet for bruktbiler består av en stor mengde mindre aktører fordelt utover det langstrakte landet, men den teknologiske utviklingen har kommet også til denne gammeldagse bransjen.

Nettbaserte Carvana fikk et gjennombrudd under koronapandemien med sine berøringsfire salgsautomater som lar kundene hente bilen på dagen.

Selskapets verdsettelse ble blåst opp under bobletendensene med lave renter i 2020-2022, men en påfølgende 90 prosent kollaps i aksjekursen tvang frem en betydelig mer effektiv forretningsmodell. Selskapet reduserte antall ansatte med 4.000 og kuttet de årlige driftskostnadene med 1,1 milliarder dollar.

Foreløpig har også Carvana blitt dratt ned av den nylige markedsuroen, men på Wall Street ser analytikerne i snitt en oppside på 50 prosent for aksjen.

SATS og Carvana er bare et par eksempler til inspirasjon, og man skal ikke satse alt på slike aksjer, men i tider som dette kan det være interessant å tenke alternativt i jakten på gode investeringscase.