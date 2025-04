Markedene forventer nå at den amerikanske sentralbanken vil kutte renten fem ganger i løpet av 2025, ettersom Trumps omfattende tollpolitikk har skapt frykt for global resesjon, melder Bloomberg.

I OIS-markedet prises det inn hele 125 basispunkter i rentekutt innen året er omme – tilsvarende fem kutt på 0,25 prosentpoeng. For bare en uke siden var tre kutt fullt priset inn.

Ifølge hos CME FedWatch Tool er det mandag formiddag 56,4 prosent sannsynlighet for et rentekutt 7. mai fra Fed. Før helgen ble sannsynligheten for et rentekutt anslått til å være 33,3 prosent, mens går man en hel uke tilbake ble det ansett som 14 prosent sannsynlighet for en rentenedsettelse i mai. CME anser fortsatt det som 0 prosent sjanse for et dobbelt rentekutt.

VIL HA RENTEKUTT: Donald Trump.

Bakgrunnen for de endrede forventningene er Trumps tollsatser på en rekke importvarer. Det har gjort at investorer flykter fra risikofylte eiendeler og strømmer til statsobligasjoner, noe som har sendt toårsrenten ned med 50 basispunkter siden forrige onsdag, skriver Bloomberg.

– Markedet skriker etter en kursendring fra enten Det hvite hus eller Federal Reserve, men foreløpig virker ingen av delene sannsynlig, sier markedsstrateg Michael Brown i Pepperstone.

– Det finnes ingen gode nyheter. Markedene blir stygge, sier han og legger til at det betyr mer økonomisk og markedsmessig smerte i vente.

– Inflasjonen er for høy

Sentralbanksjef Jerome Powell gjorde det imidlertid klart fredag at Fed ikke har hastverk med rentekutt. På en konferanse i Virginia advarte han om at tollene kan bremse veksten og løfte inflasjonen, men at usikkerheten fortsatt er for stor til å gjøre endringer i pengepolitikken.

– Det er for tidlig å bestemme seg for hvordan Feds rentebane skal se ut fremover,, sa Powell.

VENTER PÅ RESESJON: Julia Coronado, grunnleggeren av MacroPolicy Perspectives. Foto: Bloomberg

Inflasjonen er fortsatt over Feds mål på 2 prosent, og Powell understreket at sentralbanken må hindre at en midlertidig prisøkning utvikler seg til varig inflasjon.

– Fed kan ikke tilby den samme «forsikringspolitikken» som under handelskrigen i 2018 og 2019, fordi inflasjonen er for høy, sier Julia Coronado, sjef og grunnleggger av analyseselskapet MacroPolicy Perspectives, til Bloomberg.

– Selv om de konkluderer med at de trenger å kutte renten, vil de sannsynligvis gjøre det senere og langsommere enn de ellers ville gjort, fordi vi vil være midt i en inflasjonsimpuls, sier hun og legger til at hun forventer en resesjon i andre halvår.

Potensiell Trump-konflikt

Powell avviste også forventningene om en såkalt «Fed-put» – altså at sentralbanken skal kutte renten for å roe nervøse markeder.

– Det føles ikke som vi må skynde oss, sa han.



Fed-sjefens uttalelser fredag førte umiddelbart til at markedets forventninger til rentekutt i mai falt markant, før de steg igjen på mandag.

Kort tid før Powells tale forsøkte Trump å legge mer press på Fed. På Truth Social skrev han fredag at det er et «PERFEKT» tidspunkt for rentekutt, og beskyldte Powell for å være for treg og for å «spille politikk».

Feds neste rentemøte holdes 6.–7. mai.