Deutsche: Kun én ting kan stoppe dette

«Markedet priser nå inn én ting: en global resesjon,» meldte sjefen for valuta i Deutsche Bank, George Saravelos, i helgen.

Det virker «uunngåelig» at Den europeiske sentralbanken blir mer dueaktig i retorikken, fordi en sterk eurodollar-kurs fører til lavere inflasjon og forsterker den negative effekten av tollene.

Den amerikanske sentralbanken har derimot mindre handlingsrom, fordi USA er midt i et alvorlig tilbudssjokk, og inflasjonen er på vei opp.

«Med mindre president Trump snur og fjerner tollene, mener vi det bare finnes én måte å stanse dette handelssjokket på: finanspolitikk,» slår Saravelos fast.

USA

Deutsche mener Trump-administrasjonen må fokusere på en finanspolitisk strategi som kan veie opp for den store «skatteøkningen» – effekten fra økt toll – som snart trer i kraft. Finanspolitikken må veie opp for og kompensere de økte kostnadene.

Saravelos ser to muligheter: «Direkte utbetalinger til husholdninger som rammes hardest.»

Eller at Kongressens nye budsjettforlik inkluderer skattekutt med tilbakevirkende kraft for inneværende år.

«Uansett hva man velger, må det republikanske lederskapet vise mye større handlekraft for å få pakken på plass og motvirke innstrammingen i økonomien. Å vente til sommeren – slik de nå gir uttrykk for – kan være for sent», heter det.

Må få Tyskland i gang

I Europa er det allerede igangsatt enkelte nasjonale tiltak i Spania, Italia og Frankrike, men det er Tyskland som er avgjørende. Saravelos mener den mest effektive responsen ville være en midlertidig oppheving av det tyske «gjeldsbrems»-regelverket. Andre forslag inkluderer fremskyndede skattekutt og subsidier på forbruk, som et skrapepremieprogram for biler.

«På EU-nivå kan vi forvente suspensjon av statsstøtteregler, liknende det som skjedde under covid-krisen,» skrev Saravelos.

Han nevner også at Spanias statsminister har etterspurt en ny versjon av SURE-fondet for å støtte utsatte sektorer.

Kina prioriterer innenlandsk stimulans

I Kina peker Saravelos på et tydelig valg: svekke valutaen eller stimulere innenlands. Den stabile USD/CNH-kursen etter tollkunngjøringen indikerer at myndighetene foretrekker sistnevnte. Han peker på at landet har betydelig rom for å iverksette tiltak raskt, og at det kommende politbyråmøtet ledet av president Xi blir et sentralt veivalg.

«De landene som responderer raskest og kraftigst på dette sjokket, vil trolig ha de mest robuste valutaene,» skrev Saravelos.