En av de lengstsittende medlemmene av styret i Den europeiske sentralbanken (ESB), den greske sentralbanksjefen Yannis Stournaras, advarer om effektene av Trump-tollen på eurosonens økonomi.

– Tiltakene risikerer å utløse et kraftig negativt etterspørselssjokk. Betydelig negativ effekt på veksten kan føre til langt svakere aktivitet enn forventet i eurosonen, og presse inflasjonen under våre mål, sier han i et intervju med Financial Times.

Ifølge Stournaras kommer sjokket eventuelt samtidig som vekstutsiktene for eurosonen allerede nå bare er «moderate», og inflasjonen er på vei mot ESB-målet på 2,0 prosent.

Uenig med Lagarde

Trump kunngjorde på sin selverklærte «Liberation Day» i forrige uke at USA vil ilegge 20 prosent toll på det mest av import fra EU. Det er et hardt slag ettersom USA tok nesten 21 prosent av unionens totale eksport i fjor og dermed er det største enkeltmarkedet for EU-produserte varer.

Selv om tollene sannsynligvis vil dempe etterspørselen i USA, viser Financial Times til økonomer som hevder at enda høyere tollsatser mot Kina kan utløse omdirigering av kinesiske varer til Europa – noe som kan dempe inflasjonen ytterligere.

ESB-sjef Christine Lagarde uttalte i mars at en handelskrig kunne øke inflasjonen i eurosonen med opptil et halvt prosentpoeng. Stournaras er uenig, og mener på sin side at «toll definitivt er deflatoriske tiltak.»

«Dobbeltkutt» i april?

Flere makroanalytikere mener Trump-toll øker sannsynligheten for at ESB kutter ytterligere 25 basispunkter på møtet 17. april. JP Morgan er blant dem som har ombestemt seg og tror på et april-kutt, etterfulgt av to nye i juni og september. Goldman Sachs karakteriserte ifølge avisen fredag et april-kutt som «svært sannsynlig.»

Her hjemme er sjefstrateg Erica Dalstø i SEB ikke helt på linje. Overfor Finansavisen tror hun at Fed vil svare med rentekutt, men neppe ved det kommende rentemøtet.

På spørsmål fra Financial Times vil Stournaras ikke kommentere om et «dobbeltkutt» på 50 basispunkter kan komme 17. april.

– Det er vanskelig nøyaktig å vurdere virkningen av toll, men det negative utfallet for veksten i eurosonen kan ligge et sted mellom 0,5 og 1 prosentpoeng, svarer han.

Etter rentemøtet i mars senket ESB sin 2025-prognose for BNP-veksten i eurosonen til bare 0,9 prosent.