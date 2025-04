Samstemte norske økonomer: – Vi er ikke på vei inn i en finanskrise

– Jeg mener vi er ett av de landene som blir minst rammet av det som skjer. Vi eksporterer lite til USA og får små direkte virkninger av de økte tollsatsene. Mye av det vi eksporterer er råvarer og fisk som amerikanerne trenger uansett. Det høres også lite plausibelt ut at Norge skal bli rammet av mottiltak fra EU, sier Olsen.

Langt igjen til korona-tilstander

Øystein Dørum stiller seg skeptisk til at verden er på vei inn i en ny resesjon som følge av de amerikanske tollutspillene.

– Jeg er veldig lite glad i ordet resesjon. Den økonomiske tilbakegangen vi så langt kan se for oss, er langt under det verden opplevde under koronaepidemien. Jeg vil bli veldig overrasket om vi vil se en slik tilbakegang på nytt, sier Dørum til NTB.

Han mener aksjekursene kan være en dårlig indikator på tilstanden i realøkonomien.

– Av de ni siste gangene aksjemarkedet har markert krise, har det slått til bare fem ganger, sier han.

Panikk blandet med frykt

Kjetil Olsen beskriver reaksjonene på børsene som litt panikk blandet med en frykt for hvor ille det kan gå, både i amerikansk økonomi og i verdensøkonomien.

– Det gjenstår å se hvor ille dette skal bli. Usikkerheten og uforutsigbarheten har neppe vært større enn akkurat nå. Resesjon er bare en definisjon av dårlig utvikling, at det blir tilbakegang i den økonomiske aktiviteten over en viss periode. Økte tollsatser i USA vil opplagt bidra til høyere priser og lavere etterspørsel, sier Olsen.

Han understreker at selv om effektene på amerikansk økonomisk vekst i utgangspunktet ikke er dramatiske, kan situasjonen forverres dersom børsene faller, investeringer utsettes og forbrukerne blir mer tilbakeholdne. Samtidig peker han på at det finnes motkrefter, blant annet mulige skattekutt i USA og finanspolitiske stimulanser i Europa, som kan bidra til å holde veksten oppe.

Mottiltak fra store land

Også BI-professor Hilde C. Bjørnland peker på at USA må forberede seg på virkningsfulle mottiltak.

De store landene er allerede i ferd med å gjøre sine mottiltak mot USA, og spørsmålet er hvor det ender. Økt bruk av tollsatser kan påvirke global handel. Kina vil ikke forholde seg i ro når USAs tollsatser har økt, og kan ønske å se mot Europa for å få solgt sine varer, sier hun.

(©NTB)