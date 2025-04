USA og president Donald Trump har rystet finansmarkedene verden over med sin aggressive handelspolitikk, og stadig flere eksperter og kommentatorer uttrykker alvorlig bekymring for veksten i amerikansk økonomi.

PESSIMIST: Bill Dudley (t.v.) har vært sjef for New York Fed. Her avbildet med USAs daværende sentralbanksjef Janet Yellen og daværende nestleder i Fed-styret Stanley Fischer i 2016. Foto: Bloomberg

En av dem er Bill Dudley, den tidligere sjefen for Federal Reserve i New York som nå er spaltist for Bloomberg.

«Ikke forvent at Federal Reserve vil redde USAs økonomi fra de episke tollsatsene Trump-administrasjonen har pålagt import fra store deler av verden. Det eneste spørsmålet nå er hvor alvorlige skadene blir», skriver han i sitt seneste innlegg.

«Virkningen vil bli ødeleggende. I løpet av de neste seks månedene vil inflasjonen trolig stige til nærmere 5 prosent, ettersom tollen driver opp importprisene, og innenlandske produsenter – beskyttet mot konkurranse – også utnytter situasjonen til å øke sine priser», fortsetter Dudley.

Les også Toppledere mener USA er i en resesjon BlackRock-sjef røper hva topplederne tenker om den amerikanske økonomien.

– Fullskala resesjon mest trolig

Dudleys konklusjon er at stagflasjon – svakere vekst og økt inflasjon – er det mest optimistiske scenariet. I et slikt scenario vil det også fungere dårlig for Fed å stimulere økonomien med rentekutt, ettersom inflasjonen bare vil forverre inflasjonen.

«Det er mer sannsynlig at USA vil ende opp i en fullskala resesjon ledsaget av høyere inflasjon», skriver han videre i sin Bloomberg-spalte.

Makroøkonomene i Wall Streets største investeringsbanker har de siste dagene jekket opp sannsynligheten for at ikke bare USA, men også verdensøkonomien, havner i resesjon. Goldman Sachs har høynet sjansen for USA-resesjon fra 35 til 45 prosent , mens JP Morgan før helgen høynet sjansen for at en global resesjon treffer verden mot slutten av året fra 40 til hele 60 prosent.

Les også Yardeni: – Trump rammer vanlige folk Det er bare tull når Trump hevder han rammer Wall Street for å styrke «Main Street», slår Ed Yardeni fast.

Frykter kraftig Europa-sjokk ESB-veteranen Yannis Stournaras mener Trump-tollen risikerer å utløse et kraftig negativt etterspørselssjokk i eurosonen, og vil ikke kommentere muligheten for et «dobbeltkutt» på april-møtet.

Deutsche: Kun én ting kan stoppe dette Deutsche Bank-toppen George Saravelos mener Tyskland umiddelbart må oppheve «gjeldsbremsen» for å hjelpe Europa med å takle tollene. I USA er det derimot vanskeligere, men det foreslås direkte utbetalinger til husholdninger.

– Skattelettelser vil ikke motvirke

Den tidligere Fed-toppen Dudley heller videre kaldt vann i blodet på dem som tror Donald Trumps planlagte skattelettelser kan motvirke tollen, og peker på det reduserte forbruket som vil følge av at folk «tilpasser seg det som i praksis utgjør en skatteøkning på 600 milliarder dollar eller mer.»

BARE BEGYNNELSEN: Donald Trumps handelsrådgiver Peter Navarro varsler mer toll. Foto: Bloomberg

«Dette vil skje selv om Kongressen forsøker å motvirke tollen med skattelettelser andre steder, fordi det vil være en betydelig tidsforsinkelse. Videre vil familier med lave til moderate inntekter, som vanligvis bruker en større andel av inntektene, bli rammet hardere av tollen enn de vil bli hjulpet av skattelettelser», forklarer Dudley.

Navarro: – Nasjonal nødsituasjon

Overfor Bloomberg i helgen forsvarte Trump selv tollsatsene, og avviste frykten for inflasjon og resesjon.

Mandag skrev Trumps fremste handelsrådgiver Peter Navarro i en debattartikkel i Financial Times at tollen ikke innføres for å oppnå forhandlinger.

«For USA er dette en nasjonal nødsituasjon utløst av handelsunderskudd forårsaket av et rigget system», het det.

«President Trump er alltid villig til å lytte. Men verdens ledere som etter tiår med juks plutselig tilbyr seg å senke tollsatser, skal vite: dette er bare begynnelsen», fortsatte Navarro.