Nå svekkes yuan

Mens sjokkbølgene etter Donald Trumps «frigjøringsdag» sist onsdag sendte markedene utfor, lot People’s Bank of China (PBOC) den daglige fiksingen av valutakursen skli svakere.

Tirsdag ble kursen fikset til 7,2038 mot dollar, det svakeste nivået siden september 2023, ifølge Bloomberg. Dette er også første gang etter det amerikanske presidentvalget i november 2024 at kursen har vært svakere enn 7,20, som har vært oppfattet som en implisitt grense.

Yuan omsettes også i spot-markedet, og fikk en tilsvarende svekkelse der.

Eller rentekutt?

I helgen ble det kjent at kinesiske myndigheter vurderte å la PBOC senke styringsrenten for å stimulere økonomien i møte med høy amerikansk toll. Et alternativ til lavere rente er å tillate valutakursen å svekke seg. En svakere valutakurs kommer imidlertid med en prislapp. En sannsynlig konsekvens vil være økt utstrømming av kapital.

En annen kan være at USAs kritikk mot Kina som et land som manipulerer handelen tiltar, slik at USA vil vurdere enda tøffere tiltak overfor Kina.

20-30 prosent svakere?

Becky Liu, leder for kinesisk makrostrategi i Standard Chartered Bank, tror kursbevegelsen kan være starten på en «styrt depresiering» av yuan-kursen, skriver Bloomberg.

Wells Fargo & Co venter opptil 15 prosent svakere valutakurs i løpet av bare to dager.

Jefferies Financial Group tror Kina regelrett vil devaluere med 20-30 prosent, ifølge Bloomberg.

Men yuan er ikke eneste valuta som beveger på seg nå. Volatiliteten i valutamarkedet har vært ekstrem den siste uken.

Euro, australske dollar og sveitsiske franc har de største nivåene i valutahedge-avtaler på tre år. For britiske pund og norske kroner er sikringsaktiviteten på to-års-topp, ifølge Bloomberg.

Amerikanske dollar fikk i forrige uke sin største intradag-svekkelse siden 2009.