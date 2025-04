Scott Bessent, finansminister i USA, mener det er stort potensial for gunstige handelsavtaler med de største handelspartnerne.

I kjølvannet av «frigjøringsdagen» forrige onsdag har en rekke av USAs handelspartnere varslet at de vil forhandle med sikte på å ned tollsatsene USA innførte.

– Jeg har sett ringelisten i Det hvite hus, og den er formidabel. Vi diskuterte i går kveld hvilke land vi skal prioritere, sier Bessent til CNBC.

– Jeg tror vi vil se noen veldig store land med store handelsbalanseunderskudd ganske raskt, fortsetter han.

Statsminister Jonas Gahr Støre har slått fast at Norge ikke kommer med økt toll i svar på den amerikanske tollen på 15 prosent på norske varer. Norge er bare den 48. største handelspartneren til USA, så det ligger ikke an til at Norge kommer særlig langt frem i forhandlingskøen.

– Noe opprettholdes

Bessent gjentar at president Donald Trump vil være direkte involvert i samtalene, og antyder at avtalene vil være annerledes enn tradisjonelle handelsavtaler, der det fokuseres på å få ned handelshindre.

Et eksempel Bessent viser til er en potensiell investeringsavtale for energiutbygging i Alaska. Den er, ifølge Bessent, attraktiv ettersom den involverer utenlandske investeringer, samtidig som den vil øke amerikansk sysselsetting og øker eksporten på en og samme tid.

Bessent understreker samtidig at ikke alle nye tollsatser vil bli reversert.

– Hvis de kommer til forhandlingene med gode forslag, tror jeg at vi kan ende med noen gode avtaler. Og en del av regnestykket kan være at deler av tollsatsene bevares.