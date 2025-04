SSB: – Viser hvor sårbare vi er

– Særlig skapte sikkerhets- og handelspolitiske spenninger usikkerhet rundt den økonomiske verdensordenen som Norge er avhengig av, heter det i SSB-rapporten Økonomisk utsyn over året 2024 som ble publisert onsdag morgen.

Bakteppet for lanseringen og seminaret Statistisk sentralbyrå arrangerer onsdag, er blant annet sterk verdensøkonomisk turbulens – med stadige utspill om opptrapping til det som mer og mer ser ut til å bli en fullskala handelskrig globalt.

Til tross for sin beskjedne størrelse, er ikke Norge og norsk økonomi skjermet mot turbulensen, snarere tvert imot. Som en liten og åpen økonomi, er vår vekst i stor grad avhengig av få og lave handelsbarrierer. påpeker SSB.

Krig og handel

– Internasjonal handel har vært avgjørende for velstandsutviklingen ved å gi tilgang til større markeder, fremme spesialisering og øke produktiviteten. Samtidig har de siste årene tydelig vist hvordan denne internasjonale integrasjonen gjør oss sårbare for globale sjokk, konkluderer byrået.

SSB peker på flere hendelser og utviklingstrekk som har vist hvor eksponerte vi er for utviklingen internasjonalt:

* Mangel på viktige innsatsfaktorer på grunn av forstyrrelser i forsyningskjeder under covid-19-pandemien.

* Krigen i Ukraina.

* Geopolitiske spenninger og trusler om handelskrig fra den nylig tiltrådte amerikanske presidenten, Donald Trump.

Venter likevel vekst

– Til tross for økte handelsrestriksjoner og global uro, forventer SSB vekst i norsk økonomi fremover. En viktig drivkraft bak denne veksten er økte offentlige investeringer, særlig innen forsvarssektoren. Dette må sees i sammenheng med den spente sikkerhetssituasjonen i Europa, poengterer byrået.

Norge er blant en rekke europeiske land som er i ferd med å trappe kraftig opp forsvarsinvesteringene og kommer nå til å bruke rundt 3,3 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvarssektoren i år.

Økonomer har også pekt på at blant annet Tyskland massive opptrappingsplan for forsvarssektoren kan bli en redningsplanke for en europeisk økonomi som kan bli hardt skadelidende av handelspolitikken til Donald Trump.