Rentetrader: – Får meg til å stille spørsmål ved egen fornuft

Amerikanske langrenter har en av de bratteste oppturene i historien. På få dager har tiårig amerikansk statsrente steget med rundt 65 basispunkter til rundt 4,40 prosent.

Seniorstrateg Dane Cekov i Sparebank Markets viste til «basis-traden», hvor hedgefond belåner seg kraftig og utnytter forskjellen mellom spotrentene og futurerentene, som kun skiller noen få basispunkter.

– For å gjøre penger ut av dette, girer de voldsomt. De belåner kanskje 50-100 ganger. Nå lukker de posisjoner, og kanskje også fordi de får beskjed av bankene, tror Cekov.

50–100 ganger belåning er også hva Robin Wigglesworth og Alphaville i Financial Times anslår, noe som i praksis betyr at 10 millioner dollar i cash kan kjøpe statsobligasjoner for 1 milliard dollar.

– Rett og slett vakum

Rente- og repo-traderne hos Nomura har naturligvis fått med seg kaoset. Ifølge rentetrader Ryan Plantz har utviklingen de siste dagene utløst en av de største spreadbevegelsene (mellom statsobligasjoner og tilsvarende renteswapper) mange i markedet kan huske – og nå rettes blikket mot Federal Reserve.

«Den spektakulære kollapsen inn mot slutten av handelsdagen får mange, meg selv inkludert, til å stille spørsmål ved egen fornuft,» skrev Plantz i Nomura.

«Det er rett og slett et vakuum av likviditet på dette tidspunktet,» la han til.

Dialogene har raskt endret seg til «når kommer Fed til unnsetning». Nomura tror dette kun vil skje dersom likviditeten forverrer seg ytterligere, som for eksempel ved økt stress i fundingmarkedene gjennom høyere repo-renter, eller ved massive kapitalinnhentinger fra banker gjennom FHLB (Federal Home Loan Bank), slik som under bankkrisen for noen år siden – så dette handler egentlig om sentiment og komfort. Først da er et «nødkutt» aktuelt, slås det fast.

«Hedgefond har i rasende tempo likvidert US Treasury-basis-handler,» sa en hedgefondforvalter til Financial Times.