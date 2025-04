Kina øker tollsatsene mot USA til 84 prosent som motsvar til Donald Trumps økte tollsatser.

Det melder det kinesiske finansdepartementet onsdag.

– Hvor skal dette ende? Står vi i fare på å kjøre verdensøkonomien rett i veggen, fra grei vekst rett i resesjon, bare for at Kina skal bruse med tollfjærene, spør sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge.

– Denne eskaleringen er skummel. Vi venter egentlig på signaler om at det skal tikke i motsatt retning, og at det er tegn på at USA og Kina går inn i forhandlinger, men dette er den sikre oppskriften på å kjøre dette i veggen.

SKYLDER PÅ KINA: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge mener vi risikerer resesjon «bare for at Kina skal bruse med tollfjærene». Foto: Sparebanken 1 Sør-Norge

Han er klar på at det ikke er noen vinnere i handelskrigen.

– Dette er negativt for alle. Det blir ikke noen vinnere av denne eskaleringen.

Økte til 104 prosent

Tirsdag kveld meldte Trump at tollsatsene mot Kina økes til totalt 104 prosent, og dempet dermed optimismen på Wall Street om at en handelskrig kunne unngås.

– Kinas suverenitet, sikkerhet og utviklingsinteresser er ukrenkelige, kommenterte talsperson for Kinas utenriksdepartement, Lin Jian, tidligere på dagen.

– Vi fortsetter å ta bestemte og kraftige skritt for å ivareta våre legitime rettigheter og interesser, fortsatte han.

Først innførte USA tollsatser på 20 prosent mot Kina, deretter «gjensidig toll» på 34 prosent og deretter tilleggstoller på 50 prosent fra onsdag. Kina har svart med tilsvarende toll på 34 og nå altså ytterligere 50 prosent.