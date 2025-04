Banktopp om handelskrig: Nå skjer det verst tenkelige

Den europeiske sentralbank (ESB) står overfor økonomiske forhold der «noen av de verst tenkelige scenarioene vi har identifisert, materialiserer seg». Det sier José Luis Escrivá, sentralbanksjef i Spania og rådsmedlem i Den europeiske sentralbank (ESB), til Financial Times.

DOLLARSKEPSIS: José Luis Escrivá tror globale investorer nå kan komme til å revurdere den amerikanske dollarens status. Foto: Stefan Wermuth/Bloomberg

Han advarer om at tollsatsene Donald Trump har innført, utløser et «svært betydelig negativt sjokk for den økonomiske aktiviteten».

Dollar mister status

Escrivá mener også at USAs nye handelspolitikk kan lede til en revurdering av den amerikanske dollarens status som reservevaluta og trygg havn.

Han peker på at multilaterale avtaler og regler som har promotert handelsstrømmer, i flere tiår har understøttet den amerikanske økonomiens, den amerikanske dollarens samt de amerikanske finansmarkedenes sentrale roller.

Les også Kina øker USA-toll til 84 prosent: – Eskaleringen er skummel Kina legger seg ikke flat for Donald Trumps økte tollsatser, og hever tollsatsen mot USA til 84 prosent.

– Økonomiske aktører og myndigheter overalt revurderer nå hva den nye amerikanske politikken betyr for mange av disse elementene, og det er grunn til å tvile på at noen av dem vil fortsette å spille en så relevant global rolle i fremtiden, sier den spanske sentralbanksjefen til FT.

Foreslår euroen

Selv tror han euroen kan komme til å bli et mer attraktivt alternativ, og argumenterer med at Europa kan tilby et «veldig stort økonomisk område og en solid valuta, som drar nytte av stabiliteten og forutsigbarheten som følger av sunn økonomisk politikk».

Escrivá understreker imidlertid at det fortsatt er usikkert hvordan Trumps tollregime og de såkalte gjengjeldelsestollene som trådte i kraft onsdag, faktisk vil slå ut.

Han mener effekten på inflasjonen i eurosonen blant annet vil avhenge av hvordan Europa svarer på Trumps nye tollsatser.

Les også – Masse nedside i et skrekkscenario Børsene har falt kraftig etter Trumps tollkaos, men analytiker Vetle Wilhelmsen mener det fremdeles finnes risiko: – Hvis vi går inn i en skikkelig resesjon, er det fremdeles masse nedside.

Snur om rentemøtet til uken

Når det gjelder rentemøtet i ESB torsdag neste uke, er analytikere og investorer nå tilnærmet sikre på at det blir et nytt rentekutt, til 2,25 prosent, ifølge Financial Times.

Dette vil i så fall bli det syvende rentekuttet i eurosonen siden juni i fjor.

Les også SSB: Så hardt rammer tollen oss SSB tror nå bare på to rentekutt i år. Tolluroen og det stramme arbeidsmarkedet er grunnen.

Tidligere har det vært ventet en pause i rentekuttene fra ESB på det kommende møtet, men det var før Trumps «frigjøringsdag» med lansering av nye tollsatser onsdag i forrige uke.