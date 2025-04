Citi: EU-eksporten vil kløyves i to

Citi er i dag ute med nye prognoser for eurosonen og kutter estimatene som følge av handelskrigen. Rapporten har fått tittelen «Back on the Verge of a Recession».

«Økonomien hadde så vidt begynt å normalisere seg etter energikrisen, men står nå i fare for å falle tilbake i resesjon», skriver økonomene Giada Giani, Arnaud Marès og Michel Nies i Citi Research.

De nye tollene innebærer 20 prosent på EU-eksport til USA verdt rundt 310 milliarder euro, samt 25 prosent toll på biler og bildeler. Citi anslår at dette kan føre til at eksporten til USA faller med opptil 50 prosent, noe som alene kan redusere BNP med 0,6 prosentpoeng. Når de indirekte effektene på annen eksport og investeringer regnes med, estimeres det samlede veksttapet til rundt 1 prosentpoeng.

«Vi reviderer vår vekstprognose for 2025 ned fra 1,0 prosent til 0,8 prosent og for 2026 fra 1,3 prosent til 0,6 prosent», lyder dommen fra Citi, etter at banken tidligere i uken nedjusterte kinesisk vekst med 0,5 prosentpoeng til 4,2 prosent.

Billigere varer fra Kina

Storbanken tror inflasjonspresset i regionen vil avta som følge av redusert etterspørsel og økt tilbud av asiatiske varer i det europeiske markedet. Det pekes også på at lavere energipriser og sterkere euro vil bidra til lavere prisvekst. Inflasjonsprognosene for 2026 er nedjustert med 0,2 prosentpoeng til 1,6 prosent.

«Den potensielle importerte desinflasjonen fra Kina er større enn den importerte inflasjonen som kan komme fra eventuelle mottiltak mot USA», melder Citi.

Handlingsrommet i finanspolitikken er vel å merke begrenset. Budsjettunderskuddene i flere store økonomier som Frankrike, Italia og Spania ligger fortsatt over 3 prosent av BNP, og rentekostnadene på statsgjeld har økt betraktelig sammenlignet med før pandemien.

«Dette forklarer den politiske tilbakeholdenheten med å kunngjøre store finanspolitiske tiltak de siste dagene», skriver Citi.