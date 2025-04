– Kina kan true med slike grep, men dette er neppe noe de ville vinne frem med.

Virkningene for Norge av Kinas bidrag til opptrapping av handelskrigen går primært via USA.

– Og med over 100 prosent toll på varer fra Kina, vil både vareinnsats og forbruksvarer bli dyrere, slik at motstanden kommer innenfra USA.

Kinesisk vareflom?

– Betyr amerikansk toll at Norge og øvrige Europa snart flommer over av kinesiske varer?

– Kvalitativt kan det gå den veien, men det er helt umulig å ha noe begrep om i hvilken grad, sier Dørum.

– Kina har lenge hatt sin modell med eksportdrevet vekst. Når de får mindre avsetning et sted, er det rimelig å tro at de vil dumpe varene andre steder. Biler er det mest åpenbare eksemplet.

– Men biler produseres ofte på bestilling, så hvis USA-salget går ned, er det ikke åpenbart at Kina fortsetter å produsere i samme omfang, mener Dørum.

– Norge er uansett lite utsatt. Det meste av importen fra Kina skjer fordi Kina leverer billigst, og det ingen naturlige konkurrenter, i hvert fall ikke innenlands, fortsetter han.

– For norske forbrukere er dette et pluss, selv om bakteppet er mørkt.

– Asymmetrisk fordel

Utover dette har Kina muligheten til å iverksette undersøkelser og inspeksjoner av amerikanskeide bedrifter og anlegg i Kina, og til å sette utvalgte amerikanske produsenter på en svarteliste. En kanskje større trussel er et mulig krav om at amerikanskeide virksomheter må dele patenter eller andre former for intellektuelle eiendeler for å beholde markedsadgang i Kina.

«Kina er forberedt på en måte som gir dem en asymmetrisk fordel i handelskrigen», sier professor Evan Medeiros, tidligere sikkerhetsrådgiver under president Barack Obama, til WSJ.