Deutsche: Full krise i USA – Fed må gripe inn

I en ny rapport fra Deutsche Bank med tittelen «The end of an era» advarer valutasjef George Saravelos om at verdens finansmarkeder nå står overfor en historisk tillitskrise knyttet til amerikanske aktiva og dollaren. Det er urovekkende og uvanlig at man ser verdifall i amerikanske aksjer, dollar og statsobligasjoner samtidig.

«Markedet har mistet troen på amerikanske aktiva. I stedet for å sikre seg med dollar, selges nå de underliggende eiendelene i stor skala,» skriver Saravelos.

Denne dynamikken avviker fra tidligere kriser, hvor etterspørselen etter dollar øker. Saravelos mener dette nå er snudd på hodet som følge av en pågående «de-dollariseringsprosess», forsterket av amerikansk politikk som søker å redusere utenlandske avhengigheter av dollarbasert finansiering.

«Vi går inn i ukjent terreng i det globale finanssystemet,» skriver valutasjefen.

Undergraver dollaren

Saravelos melder også at USAs egne politiske mål bidrar til dollarfallet. Ved å søke å redusere bilaterale handelsunderskudd svekkes samtidig etterspørselen etter amerikanske statsobligasjoner. Forholdet mellom USA og Japan trekkes spesielt frem.

«USA har innledet handelsforhandlinger med Japan og Sør-Korea med eksplisitte referanser til valutakurser. Dette innebærer en risiko for at japanske myndigheter begynner å selge amerikanske statsobligasjoner,» skriver Saravelos.

Han viser også til at Japan i dag er den største offisielle innehaveren av amerikanske statsobligasjoner, noe som gjør slike forhandlinger til et potensielt vendepunkt.

Fare for finansiell krig

Saravelos mener konflikten med Kina kan skifte fra en handelskrig til en fullverdig finansiell konflikt. Med 100 prosent toll på kinesiske varer er det lite igjen å eskalere på handelssiden, og risikoen øker for at kinesiske aktører vil selge amerikanske eiendeler.

«En finansiell krig vil skade både Kina som eier og USA som utsteder av disse eiendelene. Den virkelige taperen vil være verdensøkonomien,» skriver Saravelos.

Ifølge Saravelos finnes det kun én varig løsning for å stabilisere markedsuroen: en reversering av politikken fra Trump-administrasjonen. På kort sikt mener han at den amerikanske sentralbanken (Fed) kan bli tvunget til å gripe inn i obligasjonsmarkedet med nødkjøp, slik Bank of England gjorde under den britiske budsjettkrisen i 2022.

«Feds jobb vil i praksis være å dempe en akselererende de-dollariseringsprosess, men kun en politisk kursendring kan stagge de langsiktige effektene,» skriver Saravelos.