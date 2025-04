Sjokosjokk og kraftig strømprisfall

Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,6 prosent på årsbasis i mars, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette er kraftig ned fra 3,6 prosent i februar, og også godt under TDN Direkt-konsensus på 3,0 prosent.

Fra februar til mars falt KPI 0,7 prosent.

FALT KRAFTIG: Strømprisene dempet prisveksten i mars. Foto: NTB

Total prisvekst ble først og fremst dempet av lavere strømpriser, som følge av mildvær og lavere forbruk.

– Strømprisene økte marginalt fra februar til mars i fjor, mens de falt betydelig i samme periode i år. Dette bidrar til å trekke tolvmånedersveksten i KPI ned denne måneden, sier Espen Kristiansen, seksjonssjef i SSB, i en kommentar.

Prisene på elektrisitet, inkludert nettleie, falt 17 prosent fra februar til mars. Dermed var de ned 12,4 prosent fra mars i fjor.

Maten gir høy kjerne

12-månedersveksten i kjerneinflasjonen (KPI-JAE), KPI justert for avgiftsendringer og energivarer, holdt seg derimot uendret fra februar, det vil si på høye 3,4 prosent. Dette var også på linje med forventningene.

Fra februar til mars steg kjerneinflasjonen 0,2 prosent.

FORKLARER TALLENE: Seksjonssjef for prisstatistikk i SSB, Espen Kristiansen. Foto: Are Haram

Det er først og fremst matprisene som sørget for å holde veksten oppe, etter å ha steget 8,6 prosent det siste året. 12-månedersveksten steg 1,0 prosentpoeng fra februar, og dermed betydelig for andre måned på rad.

– Fra februar til mars falt prisene på mat og drikke, men de falt mindre enn de gjorde i tilsvarende periode i fjor. Det kan ha sammenheng med at påsken var tidligere i fjor enn den er i år, som gir senere påskekampanjer og færre tilbud i mars i år, forklarer Kristiansen.

Og apropos påske er sjokolade den matvaregruppen som har økt mest i pris de siste 12 månedene. Prisveksten var hele 32,1 prosent på årsbasis i mars i år enn på samme tid i fjor, den høyeste SSB har registrert noensinne.

– Ser frem til priskrig

Etter at februar-tallene for inflasjonen ga en stor overraskelse på oppsiden og bidro til at Norges Bank avsto fra rentekutt i mars, peker sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge på at mars-tallene kom inn nær Norges Banks forventninger.

ØYNER PRISKRIG: Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Foto: Iván Kverme

Ellers biter han seg merke i den høye veksten i matvareprisene.

– Vi kan si vi ser frem til priskrig på matvareprisene til påske, da det vil være viktig for den videre utviklingen for kjerneinflasjonen. På den positive siden ser vi den laveste veksten i husleier siden våren 2023. Dette er et resultat av at inflasjonen har kommet ned. Det er bra at det ser ut til å roe seg, sier han i en kommentar.

12-månedersveksten for betalt husleie endte på 3,8 prosent i mars, den laveste endringen siden våren 2023.