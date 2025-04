Prognosen for tysk brutto nasjonalprodukt (BNP) blir redusert fra 0,8 prosent vekst i 2025 til 0,1 prosent i en ny rapport fra Leibniz-instituttet, Kiel-instituttet, Ifo-instituttet, Halle-instituttet og DIW.

Disse instituttene leverer to ganger i året en rapport til det tyske næringsdepartementet om sine prognoser, som igjen brukes for å bestemme tyske myndigheters egne prognoser.

Samtidig spår rapporten at USAs president Donald Trumps nye tollsatser på biler, aluminium og stål kan koste den tyske økonomien minst 0,1 prosentpoengs vekst de neste to årene. Videre kan høy toll på alle varer fra EU koste enda mer. Til sammen fører tollsatsene til at Tyskland står foran et tredje år på rad med resesjon.

Landet sliter med strukturelle problemer som et fall i antall arbeidsføre i tillegg til byråkratiske hindringer, samtidig som tysk eksportindustri konkurrerer stadig hardere med Kina og sliter med konsekvensene av energikrise.

Neste år kan veksten bli 1,3 prosent, om den nye tyske regjeringen – ledet av kristeligdemokraten Friedrich Merz – lykkes med tiltakene som skal snu den svake økonomiske utviklingen. Regjeringen har vedtatt en omfattende pakke som skal lempe grunnlovsfestede lånebegrensninger til forsvar og øke utgiftene til infrastruktur og klimatiltak.