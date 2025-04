Storbank: USAs toller steg i går

President Trump pauset onsdag kveld de landsspesifikke tollsatsene i 90 dager, med unntak av for Mexico og Canada, men beholdt den generelle tollsatsen på 10 prosent.

Kina, som har svart på USAs toller, fikk derimot enda høyere toll – nå på 125 prosent.

Etter at støvet har lagt seg estimerer JPMorgan at USAs gjennomsnittlige effektive tollsats økte fra 23 til 25 prosent.

Men dersom man tar høyde for at kinesiske varer vil bli betydelig dyrere å importere, slik at flere slutter å importere fra regionen, betyr det at vekten på kinesiske varer i regnestykket om gjennomsnittstollen til slutt blir lavere. Så selv om tollsatsene økte på papiret, vil satsen i praksis trolig gå ned.

«I et ekstremt scenario der importen fra Kina faller til null, vil den gjennomsnittlige effektive tollsatsen [i USA] synke til 12 prosent», anslår JPMorgan.

Slakter Kina-estimatene

Goldman Sachs’ Andrew Tilton er i dag ute og justerer Kina-estimatene etter at handelskrigen har eskalert mellom de to supermaktene.

Etter at Kina hevet tollsatsen på USA til 84 prosent, og USA svarte igjen med å øke til 125 prosent, forventes det nå at «amerikanske tollsatser på Kina vil tynge betydelig på den kinesiske økonomien og arbeidsmarkedet».

Nå tror Goldman at Kina vil trå til ekstra på stimuleringspolitikken, og venter 60 basispunkter med rentekutt i år – opp fra tidligere prognose på 40 basispunkter. Også forventningen til det som kalles for «utvidede budsjettunderskuddet», heves med 4,1 prosentpoeng.

Disse tiltakene vil «trolig ikke være nok til å fullt ut dempe de negative effektene av tollene».

Derfor nedjusteres kinesisk reell BNP-vekst for 2025 og 2026 – nå ventes det 4,0 prosent og 3,5 prosent, mot tidligere 4,5 prosent og 4,0 prosent.