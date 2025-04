Inflasjonen i USA lavere enn ventet

Inflasjonen i USA var på minus 0,1 prosent på månedsbasis og pluss 2,4 prosent på årsbasis i mars, viser ferske CPI-tall torsdag. Måneden før var inflasjonstallene henholdsvis 0,2 og 2,8 prosent.

Den negative prisveksten – den første siden mai 2020 – skyldes i hovedsak en 2,4 prosents nedgang i energipriser.

På forhånd var det ventet at prisveksten på månedsbasis ville avta til 0,1 prosent, mens årsveksten var ventet å synke til 2,6 prosent, ifølge Trading Economics.

En eventuell oppbremsing i prisveksten betyr ikke så mye lenger ettersom analytikernes oppmerksomhet er rettet mot president Donald Trump og hans tollpolitikk, skriver NBC News.

– Lettelse for forbrukerne

TROR FED AVVENTER: Karine Alsvik, makroøkonom i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Are Haram

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,1 prosent på månedsbasis og 2,8 prosent på årsbasis i mars, mot henholdsvis 0,2 og 3,1 prosent måneden før.

På forhånd var kjerneinflasjonen ventet til 0,3 prosent på månedsbasis og 3,0 prosent på årsbasis.

– Kjerneinflasjonen i USA ble lavere enn ventet og gir noe lettelse for konsumenter før tollsatsene er ventet å bidra til økt prispress. I utgangspunktet ville dette kunne gjøre det enklere for Fed å fortsette med rentekutt, men det er usikkert hvordan tollsatsene vil påvirke økonomien og inflasjonen. Fed vil nok derfor fremdeles vente og se an utviklingen fremover, sier Karine Alsvik, makroøkonom i Handelsbanken.

Kort tid etter tallene var renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner nede i 4,29 prosent. Like før offentliggjøringen lå den på rundt 4,33.

Sjeføkonom: Bra for Fed

Samtidig med inflasjonstallene torsdag er det kommet ferske tall fra arbeidsmarkedet i USA, som viser 223.000 førstegangssøkende til ledighetstrygd – såkalte jobless claims – i uken som ble avrundet med 5. april. Dette var i tråd med forhåndsforventningen. Antallet personer som fortsetter å motta dagpenger, sank fra 1.893.000 til 1.850.000, som var en større nedgang enn ventet.

De lavere inflasjonstallene og den sterke jobless claims-rapporten er gode nyheter for Federal Reserve, siden det fortsatt ikke er kommet noen «inflasjonsoverraskelse på oppsiden», skriver Bloomberg og viser til sjeføkonom Torsten Slok i Apollo.

– Men, åpenbart, vi har fortsatt toll i pipeline, og det som står igjen på tollsiden kan fortsatt legge til opp mot ett prosentpoeng på inflasjonen de neste 12 månedene, sier Slok til Bloomberg TV.