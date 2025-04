Ny, kraftig smell for kronen

Kronekursen svekkes markant igjen torsdag kveld. Mot dollar står kronen nå i 10,85, og mot euro står den i 12,15.

På det sterkeste mot dollar har kronen stått i drøyt 10,73 torsdag, mens den mot euro har svekket seg med rundt 30 øre siden morgentimene.

Utviklingen kommer etter store utslag også onsdag . Da var kronen først på sitt svakeste på svært lenge – på det svakeste var kronen i 12,20 mot euro og 11,05 mot dollar da. Så kom meldingene om president Donald Trumps tollpause på 90 dager for alle andre land enn Kina, og en av tidenes raskeste kronestyrkinger ble utløst.

I 21-tiden onsdag var kronen i 11,73 mot euro og 10,75 mot dollar.

Tidligere torsdag har Det hvite hus presisert at tollen mot Kina ikke er på 125 prosent, men 145 prosent. Oppjusteringen inkluderer en fentanylrelatert toll som ble innført av Trump tidligere i år.

Les også Kraftig kronesvekkelse: – Smell fra alle kanter Økt markedsuro og lavere oljepris forklarer mye. Nå gjør langrenteoppgangen at også norske liv- og pensjonsselskaper svekker kronen, mener Sara Midtgaard.

Med et unntak i onsdagens rekyl har pilene pekt én vei for kronen siden Trumps lansering av kraftig økte tollsatser onsdag i forrige uke.

«Nå faller amerikanske obligasjonsverdier, og det får norske liv- og pensjonsselskaper til å selge kroner,» forklarte seniorstrateg Sara Midtgaard overfor Finansavisen før rekylen onsdag.

«Liv- og pensjonsselskapene er veldig viktige for kronekursen, noe vi så under pandemien. I forrige uke ble kronesvekkelsen dempet av at langrentene falt, altså slik at obligasjonsverdiene i deres portefølje steg. Nå stiger langrentene kraftig,» utdypet hun.

Den tiårige amerikanske statsrenten har steget fra under 3,9 prosent til rundt 4,4 prosent siden fredag.