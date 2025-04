Barclays: Myndighetene må inn

Den britiske storbanken Barclays tydde til overskriften «Help wanted» i et nylig notat, angående problematikken i amerikanske statsobligasjoner, som tilsynelatende har mistet evnen til å fungere slik de normalt gjør – dempe nedsiden i markedsuro.

Bloomberg fronter den samme problematikken som toppsak fredag morgen: «Treasuries Suddenly Trade Like Risky Assets in Warning to Trump».

Barclays hevder det er både strukturelle og regulatoriske faktorer som gjør at obligasjonsmarkedet er dysfunksjonelt. Nå ber banken om at regulatorer vurderer rask reform av SLR-regelverket.

SLR-reglene (supplementary leverage ratio), som omhandler bankenes krav til egenkapital i forhold til alle eiendeler, ble under covid endret av sentralbanken i USA. Nå burde samme tiltak iverksettes, hvor man fjerner amerikanske statsobligasjoner og sentralbankreserver fra nevneren i SLR-beregningen.

«10- og 30-årige amerikanske statsobligasjoner har steget 50 basispunkter fra bunnivåene, til tross for børsfall,» skrev renteresearch-teamet hos Barclays, ledet av Anshul Pradhan.

«Etter covid har amerikanske statsobligasjoner typisk ikke oppført seg som en motvekt i risikoaversjon,» slås det fast.

Stress i strukturen

Barclays mener bakgrunnen for at aksjer og obligasjoner faller i takt, er økende inflasjonsfrykt, høyere terminpremier og generell usikkerhet i markedet. Samtidig rapporteres det om flere tegn til press i markedets infrastruktur, blant annet gjennom kraftig innstramming i swap-spreader, høyere repo-renter og økte spreads i bid-offer i mindre likvide obligasjoner.

Barclays fremholder at inflasjonspresset begrenser den amerikanske sentralbankens handlingsrom, samtidig som svekket etterspørsel fra utenlandske investorer presser terminpremiene opp. I 2023 og 2024 kjøpte utenlandske aktører rundt 1.000 milliarder dollar i amerikanske obligasjoner årlig, men dette bildet er nå i endring.