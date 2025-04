Investeringssjef: – Streik mot amerikanske aktiva

Sjefen for investeringsstrategi i Bank of America (BofA), Michael Hartnett, skriver i sin ukentlige kommentar at stillingen til den amerikanske økonomien i verdensmarkedene er i ferd med å bli utfordret.

«Slutten på æraen hvor USA kjøper varer fra resten av verden, og resten av verden kjøper amerikanske statsobligasjoner. En slags streik mot amerikanske aktiva er i gang», skriver BofA-toppen.

Han påpeker at utenlandske investorer eier 33 prosent av de amerikanske statsobligasjonene, tilsvarende 8.500 milliarder dollar, 27 prosent av selskapsobligasjonene og 18 prosent av aksjemarkedet.

«Dette forklarer hvorfor dollaren er inne i et sekulært bear-marked, og hvorfor rentekurven er i ferd med å bli brattere. Den gamle ‘gulv’-verdsettelsen for S&P 500 på 20 ganger inntjening, er nå blitt det nye taket», melder Hartnett.

Kapitalflukt

Forrige uke trakk investorer ut 15,9 milliarder dollar fra høyrenteobligasjoner og 12 milliarder fra investment grade-obligasjoner – det største ukentlige uttaket siden oktober 2022. Samtidig strømmet 18,8 milliarder inn i statsobligasjoner, det største ukentlige tilsiget noensinne.

«Det globale likvidasjonspresset vil sannsynligvis tvinge beslutningstagere til å handle. Inntil videre er vi long 2-årige amerikanske statsobligasjoner og short S&P 500», skriver Hartnett.

Han understreker at markedet venter på kraftige rentekutt fra Federal Reserve for å bryte den negative spiralen – i tillegg til politisk nedtrapping av handelskonflikten mellom USA og Kina.

Store tap hos husholdningene

BofA-teamet anslår at amerikanske husholdninger har tapt 8.000 milliarder dollar i aksjeformue hittil i 2025, etter en oppgang på 9.000 milliarder i 2024.

«Den negative formueseffekten er enorm», heter det i rapporten.

Selv om arbeidsmarkedet fortsatt er stabilt og ledigheten lav, trekkes det frem at svekket kjøpekraft og fallende formue kan utløse en resesjon.

Politiske ringvirkninger

I rapporten pekes det også på at Trumps synkende oppslutning – fra 48–50 prosent til 45 prosent – kan presse frem endringer i handels- og skattepolitikken.

«Den største risikoen er at tap av politisk kapital svekker administrasjonens evne til å kutte selskapsskatten i andre halvår. Det ville fått de siste optimistene til å kapitulere», skriver Hartnett.

Råd

Teamet anbefaler å eie langsiktige høykvalitets selskapsobligasjoner med 5–6 prosent rente, aksjer med høy utbyttekapasitet og eksponering mot svak dollar – som fremvoksende markeder og råvarer.

«Når Fed kutter renten, bør man kjøpe aksjer som nyter godt av politiske skifter, som amerikanske halvledere, detaljhandel og boligbyggere, samt europeiske sykliske aksjer og kinesisk teknologi», skriver Hartnett.