Er planen å svekke USD?

4. Samarbeid: Valutaintervensjoner har vanligvis kun kortvarig effekt med mindre de skjer gjennom samarbeid. Kina har langt den største dollarbeholdningen, men å inngå en avtale med USAs viktigste geoøkonomiske motpart virker usannsynlig.

En ensidig valutaintervensjon

Hva om USA i stedet griper inn alene, der Fed på instruks fra Finansdepartementet gjennomfører direkte intervensjoner og bygger opp egne utenlandsreserver? Dette ville betydelig øke pengemengden i dollar, skape inflasjonspress og kreve at Fed gjennomfører massive steriliseringstiltak. Sterilisering innebærer å selge statsobligasjoner for å suge opp likviditet, med samme risiko for negativ nettoeffekt som tidligere nevnt.

Intervensjoner i kapitalmarkedene

Det finnes også ideer om at USA kan forsøke å overtale utenlandske innehavere av statsobligasjoner til enten a) å forlenge løpetiden på eksisterende beholdninger, b) bytte obligasjoner mot 100-årige, ikke-omsettelige nullkupongobligasjoner, eller c) innføre en slags “brukeravgift” på offisielle utenlandske beholdninger. Disse tiltakene ville i hovedsak basere seg på tvang snarere enn samarbeid. Med mer enn to tredjedeler av USAs gjeld eid innenlands og bare 15 prosent i utenlandske reserver, ville innsparingen være begrenset til 150 milliarder dollar per år – en reduksjon i budsjettunderskuddet på 8 prosent. Dermed ville kapitalmarkedsinngrep gi begrensede fordeler, samtidig som de kan medføre enorme kostnader. USA ville fortsatt ha et stort budsjettunderskudd, som må finansieres med ny (og dyrere) gjeld.

Allerede svekket?

Men hva om dagens økonomiske politikk allerede innebærer en svekkelse av dollaren? For å dempe det mest umiddelbare inflasjonspresset fra høyere tollsatser, burde en sterkere dollar egentlig være ønskelig på kort sikt. En “Mar-a-Lago-avtale” virker derfor verken ønskelig, aktuell eller gjennomførbar. Men man kan spekulere i at “MAGAnomics” i realiteten er en bevisst strategi for å svekke dollaren. Ved å heve barrierene til det amerikanske forbrukermarkedet må resten av verden stimulere innenlandsk etterspørsel, noe som krever ekspansiv finanspolitikk i andre økonomier. USAs geopolitiske press, samt trusler om toll, kan dermed tolkes som et forsøk på å overføre – eller rebalansere – USAs kroniske budsjettunderskudd til resten av verden. Disse tiltakene kan i seg selv være nok til å redusere både budsjett- og handelsunderskuddet og svekke dollaren.