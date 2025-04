IMF vedtok fredag å gi Argentina et kriselån på 20 milliarder dollar for å bidra til president Javier Mileis aggressive tiltak for å få landets økonomi på fote.

Like før vedtok Verdensbanken en separat støttepakke til en verdi av 12 milliarder dollar for «å tiltrekke investeringer og skape arbeidsplasser», samtidig som Den interamerikanske utviklingsbanken IDB bidro med ytterligere 10 milliarder over tre år.

– Argentinas økonomi kommer til å vokse som aldri før. Argentina kommer til å bli landet med den sterkeste veksten de neste 30 årene, sa Milei i TV-sendt tale etter at finansieringen var i boks.

Finansinstitusjonenes støtte er en seier for populistiske og liberalistiske president Milei, som er en åpen beundrer av USAs president Donald Trump og har nære bånd til Elon Musk.

Harde nedskjæringer

Siden han ble president i slutten av 2023 har han gått drastisk til verks med omfattende kutt og nedskjæringer i statsapparatet.

Blant annet har han avviklet subsidier og priskontroll, gitt titusener av offentlig ansatte sparken og skåret ned på trygder og pensjoner, noe som har utløst streiker og store demonstrasjoner, blant annet av landets pensjonister.

Etter at IMF-pakken var vedtatt, sa finansminister Luis Caputo at landets strenge reguleringer av vekslingskurser og kapital skal oppheves fra mandag.

Svartebørs

Reguleringene som har eksistert i mange år, har som formål å stabilisere pesoen og hindre kapitalflukt, men Milei mener de hemmer investeringer, også fra utlandet, han mener trengs for å øke veksten.

Reguleringene har gjort det nærmest umulig for både enkeltpersoner og bedrifter å kjøpe dollar, noe som har åpnet for en omfattende svartebørs.

Det er 23. gang at IMF har innvilget redningspakker for Argentina siden landet ble medlem av institusjonen i 1956. Argentina har vært i nærmest permanent økonomisk krise i flere tiår, med store budsjettunderskudd, uhemmet inflasjon og en sterkt svekket valuta.