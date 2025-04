Det har vært mye turbulens i markedet siden Donald Trump innførte sitt nye tollregime i starten av april. I tillegg til at volatiliteten har utløst store svingninger på børs og frykt for resesjon, har salget i aksjemarkedet spredt seg til statsobligasjonsmarkedet.

Nå sier en av toppsjefene i Federal Reserve (Fed), Susan Collins, at sentralbanken er «uten tvil» forberedt på å ta i bruk virkemidler for å stabilisere finansmarkedene dersom markedsforholdene skulle bli urolige. Det skriver Financial Times.

Ifølge Collins, som er sjef for Boston Federal Reserve, ser ikke sentralbanken «noen bekymringer knyttet til likviditet generelt».

Collins sier videre at sentralbanken «har verktøy for å håndtere bekymringer rundt markedets funksjon eller likviditet, dersom slike skulle oppstå».

«Vi har tidligere måttet ta i bruk ulike verktøy på kort varsel. Vi ville uten tvil vært klare til å gjøre det igjen, om nødvendig», sier hun til den britiske avisen.

Sentralbankens tidligere grep

Videre uttaler Collins at hun venter at inflasjonen i USA kan stige over 3 prosent i år, og presiserer at rentekutt ikke vil være et av de første verktøyene som kan bli tatt i bruk dersom markedets funksjon skulle svekkes.

«Vårt viktigste verktøy for pengepolitikken er styringsrenten, men det er definitivt ikke det eneste, og sannsynligvis ikke det beste for å møte utfordringer knyttet til likviditet eller markedsfunksjon», sier hun.



Den amerikanske sentralbanken har tidligere tatt grep når aksjemarkedet er kommet i ubalanse, som under pandemien i 2020. Da svarte sentralbanken med å gjeninnføre krisetiltak som ble brukt under finanskrisen som fungerer som sikkerhetsventiler for lånemarkedene, samtidig som Fed startet historisk store oppkjøp av selskapsgjeld.

Sentralbanken har også tidligere kuttet styringsrenten til nær null, og fjernet taket for hvor mange statsobligasjoner de kunne kjøpe.