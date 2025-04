President Donald Trumps aggressive tollregime lover dårlig for USAs forbrukere. Fredag viste en rapport fra University of Michigan at forbrukertilliten faller klart mer enn ventet – og det fra allerede lave nivåer.

Handelsbanken Capital Markets beskriver rapporten som nedslående, både når det gjelder amerikanske husholdningers syn på de økonomiske utsiktene, og deres syn på prisveksten fremover.

«Riktignok kan Federal Reserve se noe forbi et «midlertidig» inflasjonssjokk, utløst av økte tollsatser, men bekymringen er mer at de langsiktige inflasjonsforventningene fortsetter å ta seg opp. Dette legger en begrensning på Feds muligheter til å understøtte økonomien med lavere renter fremover», går det frem av mandagens morgenrapport fra meglerhuset.

– I forkant av toll

I rapporten skrevet av sjeføkonom Marius Gonsholt Hov og rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen peker Handelsbanken videre på onsdagens tall for amerikansk detaljhandel.

«Utviklingen i detaljomsetningen har vært negativ over de siste par månedene – oppgangen på 0,2 prosent på månedsbasis i februar gjorde lite for å rette opp fallet på 1,2 prosent i januar. Det er naturlig å se dette i sammenheng med den mugne stemningen blant amerikanske forbrukere i lys av de økte inflasjonsforventningene», heter det.

Konsensus peker ifølge Trading Economics mot at detaljhandelen steg 1,3 prosent på månedsbasis i mars.

«Men dette må nok ses som følge av at konsumentene i større grad har forsøkt å komme biltollene i forkant. Holder vi bilsalget utenom, ventes detaljomsetningen opp med 0,4 prosent i mars. Igjen skal vi nok se opp for om dette mer kan tilskrives fremskynding av en del varekjøp, som nettopp rammes av økte tollsatser», skriver Hov og Knudsen.

– En del blåst opp

Duoen mener samtidig detaljomsetningstallene gir begrenset informasjon om utviklingen i tjenestekonsum, men minner også om at husholdningenes sparerate har økt i det siste. Sistnevnte er nettopp et uttrykk for at husholdningene nå er mer avventende.

«I korte trekk vil nok detaljomsetningstallene denne gang være en del blåst opp av at konsumet fremskyndes. Og selv om det verste fortsatt ligger foran den amerikanske konsumenten, ser det fortsatt ut til at veksten i det samlede private forbruket bremset en del ned i første kvartal», oppsummerer Handelsbankens økonomer.