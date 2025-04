De hadde sett for seg en oppgang på 4,6 prosent, ifølge en undersøkelse fra Bloomberg.

Kinas import i samme tolvmånedersperiode falt 4,3 prosent, viser tallene som Kinas tollmyndigheter la fram mandag.

For årets første kvartal viser tallene en eksportvekst på 5,8 prosent, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, og en nedgang i importen på 7 prosent.

Kinas handelsoverskudd med USA var på 27,6 milliarder dollar i mars, med en eksportvekst til USA på 4,5 prosent. For første kvartal var handelsoverskuddet med USA på 76,6 milliarder dollar.

Julian Evans-Pritchard, som er analysesjef for kinesisk økonomi hos analyseselskapet Capital Economics, sier ifølge Reuters at eksporten skjøt fart fordi produsenter fikk det travelt med å sende varer før 2. april, da Trump skulle komme med sin plan for gjengjeldelsestoll.

Han vurderer det til at eksporten vil falle de kommende månedene.

– Vi mener det kan ta flere år før kinesisk eksport kommer tilbake til dagens nivå.

USA har startet en handelskrig mot Kina og innført toll på 145 prosent på varer som sendes til USA. En talsperson for Kinas tollvesen sier at Kina nå står overfor en komplisert og vanskelig situasjon, men at Kina også eksporterer til andre land og har et stort innenlandsk marked.