Federal Reserve-leder Jerome Powell sier sentralbanken må hindre at nye tolltiltak fører til vedvarende inflasjonspress. I en tale til Economic Club of Chicago understreket Powell at Fed har et ansvar for å sikre at prisforventningene ikke glir ut av kontroll, til tross for økende tollsatser og ustabile signaler fra Det hvite hus, skriver Bloomberg.

– Vår plikt er å holde inflasjonsforventningene godt forankret og sørge for at en engangsøkning i prisnivået ikke blir et varig inflasjonsproblem, ifølge Powell.

Powell gjentok at sentralbanken ikke har hastverk med å justere styringsrenten, et budskap han også har fremhevet ved tidligere anledninger.

– Inntil videre er vi godt posisjonert til å vente på større klarhet før vi vurderer justeringer i pengepolitikken, ifølge Powell.

Han anerkjente at det på sikt kan oppstå en konflikt mellom Fed sitt inflasjonsmål og målet om maksimal sysselsetting, spesielt dersom økonomien svekkes samtidig som inflasjonen holder seg høy.

– Vi kan havne i et utfordrende scenario der våre mål kommer i konflikt. Da vil vi vurdere hvor langt unna vi er hvert mål, og hvor lang tid det kan ta før disse gapene lukkes, ifølge Powell.

Ifølge Bloomberg har Trump-administrasjonens hyppige endringer i tollpolitikken bidratt til uro i markedene. Etter å ha varslet «gjensidige» tollsatser i starten av april, trakk presidenten delvis tilbake planene. Samtidig har han innført en global grunnsats på ti prosent og høyere toll på kinesiske varer, med antydninger om nye avgifter på blant annet legemidler og halvledere.

Flere analytikere mener tolløkningene vil bidra til høyere inflasjon og svakere vekst, en vurdering Powell deler. Inflasjonen lå i februar på to komma fem prosent, fortsatt over Fed sitt mål. Foreløpige estimater for mars tilsier en nedgang til to komma tre prosent.

– Utfallet vil avhenge av hvor store effektene er, hvor lenge det tar før de slår fullt ut i prisene, og til syvende og sist av vår evne til å holde de langsiktige inflasjonsforventningene forankret, ifølge Powell.