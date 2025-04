Trump forbannet på Powell

Donald Trump går til nytt angrep på Fed-sjef Jerome Powell, og mener han har vært for treg med å sette ned renten. Det skjer etter at Powell onsdag holdt en tale og deltok i en paneldebatt ved Economic Club of Chicago. Der pekte han på at USA kan havne i et utfordrende scenario med høy inflasjon og lavere økonomisk aktivitet.

I et innlegg på sin plattform Truth Social retter president Donald Trump hard kritikk mot Federal Reserve-sjef Jerome Powell. Trump skriver at Powell er «alltid for sen og feil,» og fortsetter:

«Han burde ha senket renten, slik den europeiske sentralbanken gjorde, for lenge siden. Men han bør i hvert fall gjøre det nå. Powells avgang kan ikke komme fort nok,» skriver Trump.

Det er uklart om Trump sikter til slutten på Powells nåværende periode, som varer til mai 2026, eller om han antyder at han vil forsøke å fjerne ham tidligere. I et intervju med NBC News i desember sa Trump at han ikke hadde planer om å avsette Powell før perioden utløper, skriver Financial Times.

«Nei, jeg tror ikke det. Jeg ser ikke det skje,» sa Trump.

Trump har lenge presset på for lavere renter og gjentok budskapet tidligere i april, også da på Truth Social:

«Kutt renten, Jerome, og slutt å drive med politikk!,» skrev Trump.

Federal Reserve har holdt styringsrenten uendret så langt i 2025, etter å ha gjennomført tre kutt i 2024 – inkludert et halvt prosentpoeng i september. Sentralbankens neste rentemøte er i mai.

Ved talen til Economic Club of Chicago, advarte han om de potensielle konsekvensene av Trumps omfattende tolløkninger.

«Trump-tollene har vært betydelig større enn forventet og kan sette rentekomiteen i et krevende scenario der prisstabilitet og full sysselsetting kommer i konflikt,» sa Powell.

Han understreket også sentralbankens uavhengighet:

«Vår uavhengighet er lovfestet. Vi lar oss aldri påvirke av politisk press. Folk kan si hva de vil, men vi gjør det vi gjør uten hensyn til politikk eller andre utenforliggende faktorer,» ifølge Powell.