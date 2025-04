Den europeiske sentralbanken (ESB) kutter styringsrenten fra 2,5 til 2,25 prosent. Data fra LSEG viser at det på forhånd var priset inn en 94 prosent sannsynlighet for rentekutt.

«Økt usikkerhet vil sannsynligvis svekke tilliten blant husholdninger og bedrifter, og den negative og ustabile markedsreaksjonen på handelsspenningene vil trolig føre til en innstramming i finansieringsforholdene. Disse faktorene kan legge ytterligere press på de økonomiske utsiktene,» står i meldingen.

Beslutningen fra den europeiske sentralbanksjefen Christine Lagarde kommer samtidig som det er stor usikkerhet i verden tilknyttet effektene på inflasjon og vekst tilknyttet president Donald Trumps nye toller.

– Prosessen med å få ned inflasjonen er godt på vei, sier Lagarde fra talerstolen.

– Kuttet som ventet

Makroøkonom i Handelsbanken, Karine Alsvik Nelson sier at kuttet var som forventet og peker på at sentralbanken ikke lenger beskriver renten som restriktiv.

– ESB kuttet som ventet renten med 25 basispunkter til 2,25 prosent. Det var bredt forventet på forhånd og også en enstemmig beslutning. Den europeiske sentralbanken beskriver ikke lenger renten som restriktiv, sier Alsvik Nelson.

SOM FORVENTET: Karine Alsvik Nelson i Handelsbanken Capital Markets sier at rentekuttene var som forventet. FOTO: Are Haram

Videre forteller hun at markedet nå priser inn tre rentekutt fra ESB i år. At sentralbanken nå kutter renten er underbygget av lavere vekstutsikter i forbindelse med Trumps nye toller.

– Usikkerhet rundt effekten av tollsatsene har økt og Lagarde presiserte også at nedsiderisikoen for den økonomiske veksten har økt. Markedet priser inn inntil tre kutt til fra ESB i år, sier hun.

– Svakere vekstutsikter som følge av tollsatsene og større økonomisk usikkerhet kombinert med at inflasjonen har beveget seg nærmere målet støttet et kutt fra ESB nå, sier makroøkonomen.

Trump vil også ha kutt

President Donald Trump hadde fått med seg at det var ventet rentekutt fra den ESB, og mener at Fed-sjef Jerome Powell bør følge etter beslutningen til Lagarde.

«ESB forventes å kutte renten for syvende gang, mens «treige» -Jerome Powell fra Fed, som alltid er for sen og tar feil, la i går frem en rapport som igjen var et fullstendig – og typisk – rotete. Oljeprisene er ned, matvarer (til og med egg!) har blitt billigere, og USA tjener stort på tollinntektene. Powell burde ha senket renten for lenge siden, slik ESB har gjort, men han burde i hvert fall gjøre det nå. Hans avgang kan ikke komme raskt nok,» skrev Trump på Truth Social.