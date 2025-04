Slakter Trump-grep: – Investeringene vil falle

Den europeiske sentralbanken kuttet rentene torsdag for sjette gang for å motvirke bekymringer om økonomisk vekst som er drevet av president Donald Trumps tollgrep.

– Den store eskaleringen av de globale handelspenningene og den tilknyttede usikkerheten vil sannsynligvis senke veksten i euroområdet ved å dempe eksporten, sier ESB-president Christine Lagarde på en pressekonferanse etter beslutningen.

– Og det kan gjøre at investeringer og forbruk vil falle, la hun til.

Banken har jevnt og trutt kuttet rentene etter å ha hevet dem kraftig for å bekjempe et utbrudd av inflasjon fra 2022 til 2023. Nå som inflasjonen har falt, har bekymringene for veksten kommet i sentrum. Inflasjonen var 2,2 prosent i mars, nær bankens mål på 2 prosent.

