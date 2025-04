Fredagens beslutning fra S&P plasserer Hellas på BBB, to hakk over «søppelstatus», med et stabilt utsyn. Det skriver Bloomberg lørdag, med henvisninger til at kredittbyråene er fornøyde med landets økonomiske snuoperasjon og forbedrede gjeldsutsikter.

«Til tross for et vanskelig eksternt miljø, vil Hellas i de fleste scenarier oppleve ytterligere klare reduksjoner i netto gjeld i forhold til BNP. I vårt hovedscenario forventer vi at denne andelen vil falle med i gjennomsnitt 6 prosentpoeng per år de neste fire årene,» uttalte S&P ifølge avisen.

Sterk vekst

Statsminister Kyriakos Mitsotakis har gjennomført flere økonomiske tiltak som del av et løfte om å opprettholde fokus på budsjettmessig disiplin og fortsette å levere budsjettoverskudd ekskludert renteutgifter.

Hellas' BNP steg med 2,3 prosent i 2024, raskere enn store deler av eurosonen etter pandemien. Nettogjeld falt i samme periode.

Mitsotakis har også ifølge Bloomberg sagt at hans regjering vil tilbakebetale deler av Hellas’ redningslån tidligere enn planlagt i år, slik landet har gjort tidligere. En tidlig tilbakebetaling av minst 5 milliarder euro i langsiktige forpliktelser som forfaller mellom 2033 og 2042 er på vei, skal han ha kommentert.

Oppgraderinger

Kredittvurderingsbyråene begynte å heve Hellas’ gjeld fra søppelstatus i 2023, der Moody’s var det seneste store byrået til å gjøre det for bare en måned siden. DBRS løftet vurderingen ytterligere opp til «investeringsgrad» i begynnelsen av mars. Hellas hadde allerede den vurderingen hos Scope, mens Fitch har den på laveste investeringsnivå og vurderer en oppdatering neste måned.

Oppgraderingene har bidratt til å redusere Hellas’ lånekostnader.