Den amerikanske sjokkbølgen med økte tollsatser slår kraftig negativt ut i IMFs prognoser for global økonomisk aktivitet. Nivået på tollsatsene ble 2. april («Liberation Day») hevet til det høyeste på over 100 år, slår IMF fast i aprilutgaven av World Economic Outlook.

Prognosene IMF nå publiserer baserer seg på nivået 4. april, og enkelte lettelser og unntak er siden publisert. Totaleffekten av de økte tollsatsene er uansett voldsom.

Der IMF til nå har ventet en global BNP-vekst på 3,3 prosent i år, senkes prognosen nå til 2,8 prosent. Dette er nær 1 prosentpoeng svakere enn gjennomsnittet mellom 2000 og 2019.

USA taper mest

USA selv er blant de aller største taperne, slår IMF fast. Ikke minst senkes vekstprognosen vesentlig mer, og til langt lavere nivåer, enn for Kina, som er blinken USA sikter mot med sine tiltak.

Amerikansk BNP-vekst senkes fra 2,7 til 1,8 prosent. IMF understreker at den forrige prognosen, som det nå sammenlignes med, er fra januar, der IMF allerede tok høyde for betydelige tollsatser og andre vekstdrepende initiativ fra USA.

Eurosonen lå i utgangspunktet an til vesentlig svakere vekst enn USA og verden for øvrig, men her senkes vekstprognosen bare med 0,2 prosentpoeng til 0,8 prosent.

Økt inflasjon

Fordi veksten dempes av økt toll, kommer svakere vekst denne gangen ikke med et plaster i form av lavere inflasjon. Tvert imot, heves inflasjonsprognosene, noe som gjør det vanskeligere for sentralbankene å kompensere for svak vekst med lavere rente. For avanserte økonomier løftes inflasjonsprognosen med 0,4 prosentpoeng for 2025.