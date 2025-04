Avtroppende næringsminister Robert Habeck skal legge fram regjeringens reviderte prognose klokken 13.15. I januar spådde myndighetene i Berlin en vekst i bruttonasjonalproduktet på 0,3 prosent.

Kilder i regjeringen sier ifølge nyhetsbyrået DPA at Olaf Scholz' regjering nå venter stagnasjon i 2025, med få tegn til bedring etter nedgangstidene i 2023 og 2024.

Selv om januarprognosen var marginalt mer positiv, var den allerede nedjustert fra en forventet BNP-vekst på 1,1 prosent i oktober i fjor.

Tysk økonomi har vært preget av krise de siste årene, med kraftig prisvekst som følge av koronapandemien og Russlands invasjon av Ukraina.

Viktige eksportnæringer som bilindustrien og legemiddelindustrien ventes å bli hardt rammet av amerikanske tollsatser. USA har innført en generell toll på 10 prosent på all import og 25 prosent toll på biler, aluminium og stål.

Den tyske økonomien har også lidd under stor usikkerhet på hjemmebane etter at Scholz' trepartikoalisjon brøt sammen sent i fjor, noe som utløste nyvalg i februar.

Etter mer enn to måneders forhandlinger skal en ny konservativ regjering tiltre i mai med Friedrich Merz i spissen.